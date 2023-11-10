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В странах Персидского залива одобрили «арабский шенген»

10 ноября 2023, 11:57
Фото: iStock/FTiare

Фото: iStock/FTiare

Министры внутренних дел стран Персидского залива официально одобрили введение единой туристической визы для Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Омана и Бахрейна. Об этом сообщают «Русские Эмираты».
Введение единой визы планируется в следующем году. Отмечается, что такое решение окажет положительное влияние на развитие экономической и туристической сфер региона.

Напомним, что для граждан стран Персидского залива действует безвизовый въезд в каждую из них, но резидентам, которые являются иностранными гражданами, по-прежнему приходится оформлять туристические визы.


Ранее министр экономического развития России Максим Решетников рассказал о предложении российской стороной полной отмены туристических виз нескольким странам Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. По его словам, полная отмена виз была предложена Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии.

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Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества
ВТБ: мошенники стали звонить россиянам в приложениях сервисов для объявлений
10 ноября 2023, 12:17

Фото: iStock/artoleshko

ВТБ зафиксировал новую схему мошенничества со звонками россиянам в приложениях площадок для объявлений, за счет связи через знакомый сервис аферистам удается вызвать доверие у жертвы и похитить ее средства. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Отмечается, что беседа злоумышленника с жертвой происходит по нескольким сценариям. Цель первого из них заключается в зарождении у собеседника сомнения относительно сохранности его средств, после чего мошенник организовывает их «спасение».

По информации регулятора, преступник предлагает продавцу из объявления перевести задаток или сразу же оплатить товар или услугу с помощью перевода на банковскую карту. Для этого он запрашивает ее реквизиты — номер карты. После чего злоумышленник устанавливает, какому банку принадлежит карта и вводит ее данные для получения доступа к онлайн-банку. Далее используется функция восстановления пароля для доступа к личному кабинету. 

В этот момент жертве приходит код доступа, а в это время злоумышленник отвлекает продавца и просит его назвать код из сообщения, якобы для подтверждения перечисления денежных средств. Следующий этап заключается в подключении сообщника, который сообщает жертве о подозрительных операциях в личном банковском кабинете. После чего используются махинации для якобы спасения средств.

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На 13% вырос пассажиропоток на станции Снегири
10 ноября 2023, 12:09

Фото: пресс-служба ЦППК

После капремонта пассажиропоток станции Снегири вырос на 13%. Об этом сообщила пресс-служба центральной пригородной пассажирской компании.
В 2022 году завершился капитальный ремонт истринской станции «Снегири». 

На сегодняшний день востребованность станции выросла на 13,3% по сравнению с прошлым годом. С начало года было совершено 770 тысяч поездок.

На станции были обновлены перекрытия и фундаментные блоки, а также ограждения и сходы. Кроме этого, для удобства пассажиров сделали светодиодное освещение, удобные лавочки и установили урны, чтобы избежать загрязнения.

Стоит отметить, что со станции Снегири можно добраться до Москвы, Волоколамска, Шаховской, Подольска, Серпухова и Тулы.

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Как спастись от шумных соседей-арендаторов? – советы эксперта по ЖКХ Москвиной
Эксперт по ЖКХ Москвина: грамотные договоры защитят права собственника
10 ноября 2023, 12:01

Фото: iStock/fizkes

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому будут внесены изменения в правила краткосрочной аренды недвижимости для защиты прав жильцов этого дома от нерадивых квартиросъемщиков. Исполнительный директор гильдии УК Вера Москвина прокомментировала данный законопроект.
Законопроект о регулировании прав при посуточной аренде разработан во исполнение постановления Конституционного суда. Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, член экспертного совета при Комитете Госдумы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Вера Москвина рассказала на «Радио 1» о том, насколько будут осуществимы предложенные кабмином изменения.

«Давайте без иллюзий. Никогда еще арендаторы не относились к съемному жилью как к своему, поэтому не все правила будут соблюдаться. Однако многое зависит от характера пребывания в городе. Если человек приехал в командировку, то ему не до гульбы. Но бывает и так, что снять квартиру хочет благочинный молодой человек в чистой белой рубашке, с виду менеджер, а на деле оказывается сутенером», — пояснила Москвина.

Она отметила, что сейчас по законодательству нашей страны необходимо спрашивать мнение всех жильцов многоквартирного дома собственников.

«Если человек на первом этаже хочет открыть какое-то производство, например, булочную, то, безусловно, разрешение от жильцов необходимо. Но в случае сдачи в аренду своей жилплощади, этого делать вообще не обязательно», — сообщила исполнительный директор.

Москвина добавила, что так как закон о тишине, на сегодняшний день, принял особое значение, то есть надежда, что в случае нарушения правил порядка участковый примет определенные меры. По ее мнению, к соседям следует быть очень толерантными и терпимыми.

На вопрос о том, как соблюсти права и законы соседей в случае краткосрочного найма, Москвина ответила, что сам человек, который сдает в аренду квартиру на любой срок, заинтересован в том, чтобы на него никто не жаловался, чтобы в квартире был порядок и отсутствовали скандалы. 

«Поэтому нужны правильно разработанные договоры. Если вдруг от соседей будут жалобы или еще что-то, то на основании этого собственник может расторгнуть договор в течение суток, а также взыскать штрафные санкции», — рассказала Москвина.

Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ заключила, что заключение договора всегда является трудоемким и неприятным процессом, однако если арендодатель не хочет неприятностей в процессе краткосрочной аренды, то в этом договоре помимо описи имущества со степенью износа, необходимо указывать правила поведения в квартире в особых условиях договора.

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В Московской области пройдет «Всероссийская ярмарка вакансий»
10 ноября 2023, 11:50

Фото: istockphoto /Angelina Cecchetto

«Всероссийская ярмарка трудоустройства» пройдет в Дубне. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В рамках мероприятия о вакансиях расскажут ведущие компании города. Это  Объединенный институт ядерных исследований, ГК «Промтех-Дубна», компания YADRO, АО «НПК «Дедал», ООО НПК «МЕДПРОМЛАБ» и другие.

Стоит отметить, что основными видами работы жители выбирают информационные технологи, промышленность и административную направленность.

Ярмарка пройдет 25 ноября на базе конгресс-центра ОЭЗ «Дубна». Начало регистрации участников в 9:30. 

Кроме этого подробнее о ярмарке можно узнать на официальных сайтах ОЭЗ «Дубна».

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Российские школьники научатся искать снежного барса в рамках «Урока цифры»
10 ноября 2023, 11:26

Фото: iStock/Ridofranz

В период с 20 ноября по 10 декабря 2023 г. в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» состоится мероприятие по теме «Облачные технологии: в поисках снежного барса». Об этом сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
В уроке смогут принять участие ученики с 1 по 11 классов. Школьники смогут ознакомиться с устройством нейросетей, облачных сервисов и дата-центров. Также им объяснят принципы работы алгоритмов компьютерного зрения и продемонстрируют технологии, позволяющие отличать одно животное от другого и изучать их повадки в дикой природе.

Мероприятие организовано Минцифры России совместно с Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика», ООО «Яндекс» в партнерстве с ключевыми российскими организациями сферы информационных технологий. 

«Чтобы заинтересовать школьников изучением ИТ, очень важно показывать, что эти технологии могут применяться в различных областях. Предстоящий «Урок цифры» отлично демонстрирует эффективность использования нейросетей при исследовании дикой природы», — рассказала директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.

Таким образом, школьники примерят на себя роли исследователей и создадут систему, которая поможет найти пропавшего барса. 
Уточняется, что принять участие в «Уроке цифры» можно как в школе, так и дома. Задания будут трех уровней сложности и разделены для младших, средних и старших классов. После прохождения «Урока цифры» все участники получат сертификаты.
 
Все материалы урока доступны на сайте https://урокцифры.рф.

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Частные клиники ещё в одном российском регионе перестанут делать аборты
В Курской области частные клиники откажутся от абортов
10 ноября 2023, 11:26

Фото: istockphoto/Nadzeya Haroshka

В частных клиниках Курской области перестанут делать аборты.
Об этом рассказал заместитель губернатора региона Андрей Белостоцкий, пишет издание «РИА Курск».

«Мы — второй субъект  РФ, где коммерческие организации здравоохранения отказались от пункта лицензии о химическом прерывании беременности», —заявил Белостоцкий на круглом столе в областном перинатальном центре.
По его словам, это событие можно назвать знаковым. Теперь 92% решившихся сделать аборт женщин будут наблюдаться в государственных клиниках, «где с ними активно ведут работу». Там у женщин выясняют, почему они решили прервать беременность, и дают время на раздумье, объясняет Белостоцкий.

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В Подмосковье подвели итоги «Недели межрелигиозного диалога»
10 ноября 2023, 11:19

Фото: пресс-служба УФСИН России по Московской области

В УФСИН России по Московской области подвели итоги «Недели межрелигиозного диалога». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Неделя межрелигиозного диалога» была приурочена ко Дню народного единства.

Ведомство организовывало мероприятия для профилактики проявлений экстремизма в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

В рамках «Недели межрелигиозного диалога» состоялся круглый стол с представителями Межрелигиозной рабочей группы УФСИН России по МО, священниками и начальниками отделов.

«Неделя межрелигиозного диалога в подразделениях пенитенциарного ведомства проводится уже в пятый раз. В учреждениях были организованы конкурсы стенгазет, подготовлены и размещены стенды наглядной агитации с информацией об основах традиционных для России религиозных вероучений.<…> В мероприятиях приняли участие более 1,5 тысячи осужденных», - отметил руководитель Межрелигиозной рабочей группы священник Михаил Куземка.

Кроме этого, для осужденных были проведены викторины по знанию основ традиционных религиозных конфессий.

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#мероприятия
#московская область
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Путин поздравил Пахмутову с днем рождения: за что Лещенко пристыдил сплетников
Путин поздравил Александру Пахмутову с 94-летием
10 ноября 2023, 11:07

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Советскому и российскому композитору Александре Пахмутовой исполнилось 94 года. В сентябре народная артистка СССР потеряла супруга и тяжело переживала трагедию. Редакция «Радио 1» расскажет о самочувствии композитора и о том, как она отметила свой день рождения.

Пахмутовой исполнилось 94 года


Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года. В 1953 году она окончила Московскую консерваторию. Вскоре Пахмутова стала одним из самых востребованных композиторов. Она дважды была удостоена Государственной премией СССР и получила звания Героя Социалистического Труда и народной артистки. Автор более 400 песен создавала шедевры в соавторстве с мужем – поэтом-песенником Николаем Добронравовым, с которым прожила в браке 67 лет. 17 сентября 2023 года поэт скончался.

Свой 94-й день рождения Пахмутова встретила в оздоровительном центре Подмосковья. Она рассказала, что у нее положительный настрой на будущее и вскоре она намерена встретиться с детьми Донбасса.

Путин поздравил Пахмутову


Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Александру Пахмутову. 9 ноября ей исполнилось 94 года. Глава государства пожелал композитору здоровья и бодрости духа. Текст поздравительной телеграммы размещен на сайте Кремля. Владимир Путин отметил вклад Пахмутовой в искусство и подчеркнул, что ее творчество продолжает быть всенародно любимым.  

Лев Лещенко: «Это был лейбл такой — Мирошниченко»
Лев Лещенко: «Это был лейбл такой — Мирошниченко»

Лещенко пожелал силы духа отметившей 94-летие Пахмутовой


Певец Лев Лещенко в беседе с изданием «МК» пожелал Александре Пахмутовой силы духа и отметил, что она «держится неплохо» на фоне семейной трагедии. Он пояснил, что присутствовал на церемонии прощания с супругом композитора Николаем Добронравовым и видел, как переживала Пахмутова. Однако вдова «даже играла на рояле для собравшихся», продолжает общаться с коллегами и «не закрывается от жизни».

Пахмутова в депрессии после смерти Добронравова


После смерти Николая Добронравова в сети появилась информация о том, что вдова поэта погрузилась в сильную депрессию. Ее близкие сообщали, что она постоянно плачет, и переживания плохо сказываются на ее здоровье.
Певец Лев Лещенко возмутился слухам и заявил, что Пахмутова «абсолютно адекватна». Он осудил сплетников и заверил, что женщина продолжает жить, посещает концерты и общается с коллегами.
 
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В Тульской области мигрантам запретят работать в общепите и других сферах
10 ноября 2023, 11:01

Фото: istockphoto/Jiyi

В Тульской области иностранцам будет запрещено работать в торговле алкоголем, табаком, продуктами питания и напитками.
Запрет распространится на сухопутные перевозки пассажиров как в городе, так и по области. Меры вступят в силу с начала 2024 года.

Губернатор Челябинской области также запретил мигрантам водить такси и маршрутки. Компаниям и ИП запрещено нанимать иностранцев в качестве водителей.

Месяц назад подобное постановление опубликовал губернатор Калужской области, которое вступит в силу в 2024 году. В регионе для мигрантов окажется под запретом розничная торговля (топливом, продуктами, табачными изделиями) и работа водителями такси и маршруток.

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#тульская область
#мигранты
#работа
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