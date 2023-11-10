В странах Персидского залива одобрили «арабский шенген»

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Министры внутренних дел стран Персидского залива официально одобрили введение единой туристической визы для Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Омана и Бахрейна. Об этом сообщают «Русские Эмираты».
Введение единой визы планируется в следующем году. Отмечается, что такое решение окажет положительное влияние на развитие экономической и туристической сфер региона.
Напомним, что для граждан стран Персидского залива действует безвизовый въезд в каждую из них, но резидентам, которые являются иностранными гражданами, по-прежнему приходится оформлять туристические визы.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников рассказал о предложении российской стороной полной отмены туристических виз нескольким странам Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. По его словам, полная отмена виз была предложена Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии.
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Екатерина Коршунова