В Ступине после благоустройства открыли парк имени Островского

Службу быстрого реагирования «112» можно вызвать через мобильное приложение 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Мобильное приложение Системы-112 Московской области было запущено 5 лет назад, в котором функция «Вызов врача на дом» является одной из самых востребованных, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Жители и гости Подмосковья могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112».

Для вызова скорой помощи на дом необходимо перейти в раздел «Вызов врача на дом», ввести номер полиса и дату рождения, выбрать удобную поликлинику, указать контактные данные и адрес для отработки вызова. Создав заявку, ее можно отследить в истории вызовов.

Скачать приложение на мобильный телефон в App Store и Google Play.