В Ступине после благоустройства открыли парк имени Островского

Фото: Минблаго МО
«Парк пользуется большой популярностью у горожан. В прошлом году был завершён первый этап благоустройства. Сейчас мы завершили работы, и обновлённый парк принимает посетителей. В Ступине появилась ещё одна комфортная зона для отдыха, занятий спортом и прогулок. Постарались создать все условия, чтобы здесь было интересно и удобно всем группам населения», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.На центральной аллее парка появился «сухой» фонтан. Также там разместилась сцена для массовых мероприятий с амфитеатром. Благоустроена входная зона. Установлены игровая площадка для детей и павильон для мастер-классов. В зоне тихого отдыха появились беседки в историческом стиле и читальня. По периметру парка проложена велосипедная дорожка. Появилось место для выгула домашних питомцев.
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