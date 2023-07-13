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В Ступине снесли заброшенную теплицу

13 июля 2023, 10:39

Фото: Istockphoto / belavic

В городском округе Ступино снесли аварийное здание бывшей теплицы. Об этом сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

«Полуразрушенная кирпичная постройка площадью 130 кв м располагалась рядом со школой. Здание многие годы было заброшено. Объект был включён в перечень для ликвидации. Сейчас работы по сносу завершены, территория свободна от аварийной теплицы и строительного мусора», – рассказал Гордиенко.
Всего на территории городского округа Ступино было выявлено 298 объектов незавершённого и самовольного строительства, а также аварийных зданий. Уже снесено, достроено и приведено в порядок 214 объектов, то есть порядка 72% от общего количества.

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#Владислав Гордиенко
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#архитектура
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МТС вводит комиссию за пополнение счёта домашнего интернета и ТВ
13 июля 2023, 10:58

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Сотовый оператор МТС с 27 июля вводит комиссию 1% за пополнение лицевого счета телефона, домашнего интернета и телевидения.
Сумма комиссии распространяется на оплату услуг в приложении и на сайте, уточняет компания на официальном сайте.

Отмечается, что удержанная сумма не будет превышать 1% от стоимости. По информации оператора, нововведения начнут действовать с 27 июля 2023 года и коснуться пополнений баланса лицевого счета телефона, интернета и ТВ.

В том случае, если оплата услуг производится посредством автоплатежа, комиссия удержана не будет. 

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#МТС
#комиссия
#оплата
#переводы
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Суд заочно арестовал экс-замминистра энергетики Милова* за фейки о ВС РФ
13 июля 2023, 10:43

Фото: iStock/Zolnierek

Бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов* заочно арестован по делу о фейках про российскую армию.
Экс-чиновнику предъявлено обвинение в распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ. Об это сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы.

В отношении Милова* судом избрана мера пресечения в виде заключения под страду заочно. Фигурант уголовного дела объявлен в розыск. Известно, что в прошлом году он покинул Россию из-за опасений уголовного преследования. 

В соответствии с санкцией статьи, предъявленной бывшему чиновнику, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. 

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*признан в РФ иноагентом

#Москва
#суд
#СВО
#фейки
#ВС РФ
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Анонимный источник сообщил, где находится генерал Сергей Суровикин
13 июля 2023, 10:40

Фото: iStock/Ton Khivintsev

Стало известно, что генерал Сергей Суровикин отдыхает в Ростове
Информацию об отдыхе генерала подтвердили источники издания Readovka.
 
Ранее глава Комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов сообщил, что Суровикин «отдыхает и не доступен».

В четверг Общественная наблюдательная комиссии Москвы рассказала, что генерала нет в СИЗО «Матросская тишина» и «Кремлевский централ».

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#Суровкин
#генерал
#Ростов
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Расписание аэроэкспрессов в Шереметьево изменится с 14 по 16 июля
13 июля 2023, 10:20

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В связи с проведением плановых работ на железной дороге часть рейсов в аэропорт Шереметьево будет отменена.

С 14 по 16 июля в период с 19:00 до 7:00 изменится расписание движения поездов по Савеловскому и Белорусскому направлениям на линии МЦД-1, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Некоторые рейсы, начиная с 21:00 будут отменены. 

Изменение расписания и отмена рейсов связана с проводимыми работами по развитию инфраструктуры станции Катуар. Специалисты закрывают главные ж/д пути во время, когда пассажиропоток наименьший. 

По направлению в аэропорт Шереметьево следует автобус от станции метро «Ховрино». Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области просит быть внимательными при планировании маршрута.

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#Аэроэкспресс
#Шереметьево
#аэропорт
#транспорт
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«Ростех» запретил использование техники Apple на всех своих предприятиях
13 июля 2023, 10:04

Фото: iStock/Pinkypills

Полный запрет введен во всех организациях корпорации на использование в работе техники американского производителя.
В госкорпорации уточнили, что запрет на использование техники Apple не распространяется на применение продукции компании в личных целях. Ограничения касаются только использования техники в служебной деятельности. 

Прежде сообщалось, что на российском рынке зафиксирован переизбыток iPhone из-за «неконтролируемых поставок». Ввоз товаров осуществлялся по параллельному импорту, что привело к превышению предложения над спросом. 

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#«Ростех»
#Apple
#ограничения
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В Орловской области задержан трансгендер и ЛГБТ-активист, переводивший деньги ВСУ
13 июля 2023, 09:50

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Силовики задержали трансгендера и ЛГБТ-активиста из Орловской области, финансировавшего ВСУ.
В отношении россиянина возбуждено уголовное дело за госизмену. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Сотрудниками ведомства было установлено, что житель Орловской области оказывал финансовую помощь ВСУ. Он совершил безналичный перевод денежных средств на нужды украинской армии. 

Сообщается, что ЛГБТ-активист ранее изменил половую принадлежность и стал мужчиной. 

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#ФСБ
#Россия
#ВСУ
#трансгендер
#пособничество
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ОНК: Генерала Суровикина нет в «Матросской тишине» и «Кремлевском централе»
13 июля 2023, 09:38

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Генерала Сергея Суровикина вопреки слухам нет в СИЗО, об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
Информация об аресте военачальника распространяется в сети на протяжении нескольких недель.

Так, британское издание Financial Times написало статью о задержании Суровикина. По предположению неназванных источников, арест генерала армии связан с попыткой вооруженного мятежа в России. Слухи о возможном задержании военачальника накануне опровергли в Госдуме РФ. 

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#Суровикин
#СИЗО
#Москва
#ОНК
#задержание
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В 2023 году более 10 тыс. подмосковных льготников получили путевки в санатории
13 июля 2023, 09:30

Фото: istockphoto / Gabriela S

В министерстве социального развития Московской области рассказали, что в санаториях средней полосы России, Краснодарского края и Крыма в этом году отдохнут более 30 тысяч льготников.
Путевка в санаторий может быть предоставлена по медицинским показаниям, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

​Санаторно-курортное лечение составляет порядка от 18 до 24 дней в зависимости от заболевания ​гражданина. 
«С начала года уже свыше 10 тысяч жителей льготных категорий обеспечены бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение. Это как федеральные, так и региональные льготники. Всего в этом году в санаториях в средней полосы России, Краснодарского края и Крыма отдохнут более 30 тысяч жителей», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Оформить заявление на получение ​бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение можно на портале госуслуг Московской Области. 

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В Московской области теперь можно оформить путевку в санаторий электронно.

Бесплатный проезд в санаторий с начала года оформили онлайн 2 тыс жителей Подмосковья.

Подмосковный проект «Активное долголетие» к концу года может охватить 300 тыс человек.
#Санаторий
#Ирина Каклюгина
#путевка
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В четверг утром загруженность дорог Подмосковья составляет 3 балла
13 июля 2023, 09:10

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В четверг утром, 13 июля, загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано больше 869 тысяч автомобилей, что почти на 45 тысяч меньше, чем вчера.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Каширском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держать дистанцию.

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В Мострансавто завершился первый этап акции «Ревизорро».

В России изменились правила проезда перекрестков с круговым движением.
#Автомобиль
#водитель
#Минтранс
#пробка
#дорожная обстановка
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Подмосковье ищет медработников