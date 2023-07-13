В Ступине снесли заброшенную теплицу

В связи с проведением плановых работ на железной дороге часть рейсов в аэропорт Шереметьево будет отменена.

С 14 по 16 июля в период с 19:00 до 7:00 изменится расписание движения поездов по Савеловскому и Белорусскому направлениям на линии МЦД-1, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Некоторые рейсы, начиная с 21:00 будут отменены.

Изменение расписания и отмена рейсов связана с проводимыми работами по развитию инфраструктуры станции Катуар. Специалисты закрывают главные ж/д пути во время, когда пассажиропоток наименьший.

По направлению в аэропорт Шереметьево следует автобус от станции метро «Ховрино». Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области просит быть внимательными при планировании маршрута.

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