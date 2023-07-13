В Ступине снесли заброшенную теплицу

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«Полуразрушенная кирпичная постройка площадью 130 кв м располагалась рядом со школой. Здание многие годы было заброшено. Объект был включён в перечень для ликвидации. Сейчас работы по сносу завершены, территория свободна от аварийной теплицы и строительного мусора», – рассказал Гордиенко.Всего на территории городского округа Ступино было выявлено 298 объектов незавершённого и самовольного строительства, а также аварийных зданий. Уже снесено, достроено и приведено в порядок 214 объектов, то есть порядка 72% от общего количества.
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