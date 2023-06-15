В Ступино построят завод по производству газобетонных блоков

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Это не единственный завод по производству газобетонных блоков, который ГК «ВКБ» строит в Подмосковье. Уже в августе мы запустим производство в Сергиевом Посаде, а следующий объект инвестор планирует открыть в 2026 году в Ступино. Завод сможет выпускать до 400 тыс. кубометров продукции ежегодно. Сегодня такие блоки очень востребованы, в том числе в строительстве малоэтажных и частных домов. Подмосковье — лидер в жилищном строительстве, мы запускаем новые проекты ИЖС, поэтому особенно ценим всё, что позволяет держать высокий темп и объем ввода новых квадратных метров комфортного и современного жилья», — поделился Андрей Воробьев.
«Мы выражаем благодарность Правительству Московской области, лично губернатору, за поддержку строительства завода в виде льгот на субсидию приобретаемого оборудования, субсидирование строительства инженерных коммуникаций. На «КСМК-М4» планируем воспользоваться промышленной ипотекой. Обучение специалистов, которые будут работать на новом предприятии, мы планируем организовывать на наших действующих заводах», — отметил генеральный директор ООО «КСМК-М4» (ГК «ВКБ») Михаил Кондратенко.Ранее сообщалось, что подмосковные предприятия теперь смогут приобретать сельскохозяйственную технику на выгодных условиях. Подробнее об этом читайте в нашем материале.