В Superjob назвали самые популярные языки на рынке труда

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В Superjob раскрыли будущее тех, кто начал изучать китайский и арабский
В России зафиксировали рост спроса на изучение китайского, арабского и персидского языков. Основатель и президент портала Superjob.ru Алексей Захаров рассказал «Радио 1», как это изменило обстановка на рынке труда.
По словам эксперта, работодатели по-прежнему заинтересованы в сотрудниках, изучающих английский язык, — это вызвано его популярностью в мире. Однако, в некоторых областях фиксируется спрос на знание китайского.
Ранее спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что английский язык сегодня «мертвый». Он и призвал учить свои национальные языки.
По словам эксперта, работодатели по-прежнему заинтересованы в сотрудниках, изучающих английский язык, — это вызвано его популярностью в мире. Однако, в некоторых областях фиксируется спрос на знание китайского.
«Акцент английского не сместился и никуда не сместится, это базовый язык международного общения. Даже китайцы общаются на английском. Но популярность китайского и арабского действительно растет, в том числе потому, что логистические и туристические цепочки перестраиваются на Китай, на рабские страны. Китай также становится оной из ведущих научных мировых держав, и огромное количество публикаций, которые необходимы людям, работающим в высоких технологиях, часто сейчас появляются сначала на китайском, а уже потом на английском языке», — сказал Захаров.При этом, собеседник добавил, что делать акцент нужно не на языковых тенденциях, а на своей специальности. Он напомнил, что знание нескольких языков на рынке труда не делает кандидата на ту или иную должность конкурентоспособнее.
Ранее спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что английский язык сегодня «мертвый». Он и призвал учить свои национальные языки.
Екатерина Шмакова