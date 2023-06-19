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В Superjob назвали самые популярные языки на рынке труда

19 июня 2023, 15:01

Фото: IStock/f.ield_of_vision

В Superjob раскрыли будущее тех, кто начал изучать китайский и арабский
В России зафиксировали рост спроса на изучение китайского, арабского и персидского языков. Основатель и президент портала Superjob.ru Алексей Захаров рассказал «Радио 1», как это изменило обстановка на рынке труда.

По словам эксперта, работодатели по-прежнему заинтересованы в сотрудниках, изучающих английский язык, — это вызвано его популярностью в мире. Однако, в некоторых областях фиксируется спрос на знание китайского.

«Акцент английского не сместился и никуда не сместится, это базовый язык международного общения. Даже китайцы общаются на английском. Но популярность китайского и арабского действительно растет, в том числе потому, что логистические и туристические цепочки перестраиваются на Китай, на рабские страны. Китай также становится оной из ведущих научных мировых держав, и огромное количество публикаций, которые необходимы людям, работающим в высоких технологиях, часто сейчас появляются сначала на китайском, а уже потом на английском языке», — сказал Захаров.
При этом, собеседник добавил, что делать акцент нужно не на языковых тенденциях, а на своей специальности. Он напомнил, что знание нескольких языков на рынке труда не делает кандидата на ту или иную должность конкурентоспособнее.

Ранее спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что английский язык сегодня «мертвый». Он и призвал учить свои национальные языки.
#китайский язык
#арабский язык
#Алексей Захаров
#Superjob
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Мишустин подписал распоряжение о назначении Кондрашова гендиром ТАСС
05 июля 2023, 13:17

Фото: сайт Кремля

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении генеральным директором ТАСС Андрея Кондрашова.
Сергей Михайлов освобожден от должности генерального директора холдинга по собственному желанию.
 
Ранее Андрей Кондрашов занимал должность пресс-секретаря предвыборного штаба Владимира Путина. В 2018 году был назначен первым заместителем генерального директора холдинга ВГТРК.

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#Мишустин
#Кондрашов
#Михайлов
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Песков переадресовал в правительство вопрос о возможном ограничении экспорта
05 июля 2023, 13:16

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о том, планирует ли РФ ограничивать экспорт. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я не смогу ответить на ваш вопрос, это скорее прерогатива все-таки правительства», — ответил Песков журналистам на вопрос, не планирует ли Россия вводить ограничения на экспорт по примеру Китая.

Напомним, Министерство коммерции Китая заявило, что с 1 августа 2023 года начнут действовать меры контроля экспорта на галлий и германий, которые используются в том числе при производстве чипов. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин отметила, что эти меры не направлены против каких-либо конкретных стран.

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#Песков
#экспорт
#ограничения
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Эксперт по фэншуй Боброва: Уточки-мандаринки могут помочь впустить в жизнь любовь
05 июля 2023, 13:13

Фото: istockphoto.com/Halfpoint

Эксперт по фэншуй Валентина Боброва заявила, что наладить личную жизнь могут помочь парные символы, расставленные в юго-западной части дома, а также сон на двуспальной кровати.
«Это могут быть картины, на которых изображены счастливые влюбленные пары. Либо парные статуэтки. Самые знаменитые – это уточки-мандаринки. При этом важно развернуть их так, чтобы они смотрели друг на друга. Тогда это будет символизировать скорую встречу», — объяснила в беседе с «Москвой 24» Боброва.

Кроме того, для привлечения в жизнь второй половинки эксперт рекомендовала завести в доме предмет для неё: зубную щетку, тапочки и т.д.

А астролог Светлана Драган заявила, что после периода, когда россияне почувствуют облегчения и успокоения наступит переломный момент в жизни страны. Как передаёт utro.ru, тяжёлым месяцем для жизни страны может оказаться август.

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#любовь
#фэншуй
#рекомендации
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Голикова назвала регионы России с самой низкой рождаемостью
05 июля 2023, 13:09

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации сообщила, что крайне низкий уровень рождаемости зафиксирован в 10 регионах России.
По словам Татьяны Голиковой, речь идёт о Ленобласти, Смоленской, Рязанской, Тульской, Пензенской, Орловской, Владимирской, Саратовской, Тамбовской областях и Республики Мордовия.
 
Для оценки потенциала по росту рождений провели исследование, используя  данные Росстата.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти обсуждают дополнительные меры поддержки семей и рождаемости. Владимир Путин подчеркнул, что в настоящее время рождаемость является главной демографической задачей, так как россияне вступили в сложный демографический период. Президент поручил разобраться с низкими показателями.

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#Голикова
#рождаемость
#Россия
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В Нижнем Новгороде мужчина зарезал супругу из-за ревности
05 июля 2023, 13:01

iStock/Michael Nesterov

Управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области сообщает, что днём 2 июля на улице Тропинина во время ссоры с женой местный житель нанёс ей удар ножом в грудь.
6-летняя женщина скончалась на месте. 51-летний подозреваемый заключен под стражу. Он признал вину. На допросе рассказал, что ссора произошла из-за его ревности к жене.
 
Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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#Нижний Новгород
#убийство
#муж
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Песков опроверг утверждения о просьбе Си Цзиньпина к Путину о ядерном оружии
05 июля 2023, 12:59

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вымыслом утверждения о том, что Си Цзиньпин просил Путина не применять ядерное оружие на Украине.
Соответствующее заявление спикер Кремля сделал в ходе беседы с журналистами. 

Он сообщил, что после того, как председатель КНР посетил Москву, было достаточно информации предоставлено прессе. Суть переговоров отражена в документах, составленных по итогам совещания, остальная информация - является вымыслом, заключил Песков. 

Напомним, газета Financial Times ранее сообщала, что в ходе своего визита в Москву, председатель КНР Си Цзиньпин попросил Владимира Путина не применять ядерное оружие на Украине.

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#Песков
#Си Цзиньпин
#ядерное оружие
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Москвичи стали чаще приобретать квартиры в Сочи
05 июля 2023, 12:56

Фото: istockphoto.com/Olga Ostapenko

Жители столицы за последний год стали чаще покупать квартиры в Сочи, каждая пятая квартира в новостройках города приобретена жителями столицы.
Отмечается, что москвичи приобретают недвижимость в Сочи для переезда на постоянное место жительства, сезонного отдыха, инвестиций. Как передают «Дни.ру», многие не просто переезжают в город сами, но и перевозят своих родителей, то есть москвичи переезжают целыми семьями.

А в новостройках Москвы по реновации участники программы приобрели со скидкой более 5 тыс. машиномест.

«Участникам программы реновации предоставляется приоритетное право на покупку машиномест в новостройках реновации со скидкой 40%. С начала программы жильцами приобретено 5 245 машиномест. С момента старта программы приобретено 1 745 квартир», — приводит АГН «Москва» слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

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#Москва
#недвижимость
#Сочи
#реновация
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Воробьев первым зарегистрирован в качестве кандидата на пост губернатора Московской области
05 июля 2023, 12:54

Фото: Сайт Кремля

Решением ИКМО первым зарегистрирован в качестве кандидата на должность Губернатора Московской области Андрей Воробьев. Отмечается, что он был выдвинут Московским областным региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Он представил в Избирательную комиссию, в общей сложности, 94 листа поддержки от муниципальных депутатов, его выдвижение уже поддержали 55 советов депутатов городских округов Московской области.  

Сейчас на рассмотрении в ИКМО находятся документы Александра Наумова – выдвинут Московским областным отделением партии «КПРФ», Кирилла Жигарева –выдвинут Московским областным отделением партии «ЛДПР», Анатолия Никитина – выдвинут Региональным отделением партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», Бориса Надеждина – выдвинут Региональным отделением партии «Гражданская инициатива». 

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#ИКМО
#Андрей Воробьев
#выборы
#Подмосковье
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Врачи НИКИ детства предотвратили инфаркт у 3-месячного ребенка
05 июля 2023, 12:47

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

На консультацию в диагностический центр №1 Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) пришли мама с новорожденной девочкой, у которой были подозрения на врожденный порок сердца, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ходе обследования врачи выявили у малышки аномальное отхождение левой коронарной артерии от лёгочной артерии, что приводит к кислородному голоданию и отмиранию тканей сердечной мышцы. Такое состояние грозило ребенку инфарктом.
«Для проведения диагностики работы сердца необходима медицинская техника экспертного класса, которая помогает чётко определить проблему. На УЗИ сердца и электрокардиографии у пациентки был выявлен редкий порок, угрожающий жизни, который, к сожалению, нельзя диагностировать внутриутробно. Дети с такой патологией должны быть прооперированы до возраста 3 месяцев! Если же нарушение не выявить и вовремя хирургически не исправить, то возникнет угроза для жизни», — рассказал заведующий диагностическим отделением НИКИ детства, врач ультразвуковой диагностики, Михаил Рязанов.
Операцию юной пациентке провели в 3 месяца, на данный момент она здорова, но за ее здоровьем будут наблюдать врачи НИКИ детства ежегодно для профилактики.

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