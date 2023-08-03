В Superjob призвали «приглушить» сферу услуг, чтобы снизить кадровый голод в промышленности

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Промышленные предприятия всё больше испытывают кадровый голод. Об этом свидетельствует опрос Института Гайдара, согласно которому 42% руководителей заявляют о нехватке сотрудников.
Основатель и президент портала Superjob.ru Алексей Захаров подтвердил «Радио 1», что в сфере промышленности наблюдается нехватка работников. По его мнению, это связано с демографическими проблемами в стране, пандемией covid-19, во время которой многие люди ушли в сферу услуг, а также из-за оттока людей после мобилизации.
Чтобы решить кадровый голод, Захаров предложил ограничить сферу услуг и сделать акцент на развитии промышленности.
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Чтобы решить кадровый голод, Захаров предложил ограничить сферу услуг и сделать акцент на развитии промышленности.
«Мы должны немного приглушить сферу услуг, в том числе налоговую и тарифную историю. А потом наоборот дать зелёный свет для развития промышленности, в частности, решить вопросы с тарифами и кредитами. Это инфраструктурные решения, которые в течение двух-трёх лет смогут изменить ситуацию», — сказал Алексей Захаров.Также эксперт предложил готовить молодых специалистов со школьной скамьи. Он призвал составить программу развития промышленной отрасли на ближайшие 20 лет.
«Нам нужно образование с начальных классов и детских садов. Если нам нужна высокая производительность труда, нам нужно образованное население. Если мы хотим не просто работать лопатой, а изобретать экскаваторы, нам нужны высококвалифицированные инженеры. Для этого средний балл ЕГЭ по математике не должен падать год от года, а расти, конкурс на физику, химию год от года должен не падать, а расти», — заключил основатель Superjob.Читайте также:
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Екатерина Шмакова