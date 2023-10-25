В Superjob раскрыли, как возвращение уехавших россиян отразится на рынке труда

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Более 15% уехавших из страны граждан вернулись в Россию, говорится в исследовании Института Европейского университета. В основном россияне приезжают обратно из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, а также из-за ухудшения условий жизни за границей.
«Большинство высококвалифицированных россиян, которые уезжали из России, они продолжали работать на местные компании и никуда с российского рынка не уходили, потому что жить на что-то надо. А низкоквалифицированных уехало настолько мало, что ими можно пренебречь. Так что это никак не отразится на рынке», — отметил он.Читайте также:
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