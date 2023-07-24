В Superjob раскрыли, кто чаще всего работает удалённо

Фото: IStock/AntonioGuillem
Почти половина россиян, работающих на удалёнке, предпочтёт увольнение возвращению в офис. Об этом свидетельствуют данные исследования Superjob.ru.
В то же время на рынке труда идёт активное смещение приоритетов. Как рассказал «Радио 1» основатель и президент портала Superjob.ru Алексей Захаров, вакансий для удалённых сотрудников становится всё меньше.
По его словам, зарплата у удалённых и офисных работников почти не отличается. Но специалист подчеркнул, что не всем профессиям подходит онлайн-формат работы.
Читайте также:
Эксперт Санина назвала месяцы 2024 года, в которые выгодно уходить в отпуск
Опрос: больше 30% россиян не общаются с коллегами вне работы
Россиян все больше интересует частичная занятость
«Ковид дал огромный толчок удалёнке, и сейчас вакансий, которые предлагают удалённую работу намного больше, чем было до ковида, но всё равно идёт корректировка. Сейчас вакансий с удалённой занятостью несколько меньше, чем год назад», — сказал Алексей Захаров.
«Все эти вакансии связаны с умственной работой. Если мы берём программистов, большая часть из них не любит офисной суеты. Даже если человек не интроверт, то работа всё равно требует сосредоточения. То же самое можно сказать о композиторе. Ну не будет он писать музыку, если рядом сидит ещё 20 композиторов и каждый стучит по клавишам», — сказал представитель Superjob.ru.Алексей Захаров добавил, что часто удалённый формат работы подходит для женщин в декрете, которые также занимаются «умственной работой».
Читайте также:
Эксперт Санина назвала месяцы 2024 года, в которые выгодно уходить в отпуск
Опрос: больше 30% россиян не общаются с коллегами вне работы
Россиян все больше интересует частичная занятость
Екатерина Шмакова