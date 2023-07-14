Мурашко сообщил, что вспышка менингококковой инфекцией в Свердловской области локализована

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По словам Михаила Мурашко, больные получили необходимую терапию, чтобы остановить развитие более тяжелых течений инфекции, пишет ТАСС.
Сообщается, что среди работников ПАО «Уралхиммаш» был обнаружен один бессимптомный носитель инфекции. На данный момент осмотрено более 1200 человек.В связи с распространением инфекции проводится вакцинация по эпидемическим показаниям.
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