В Свердловской области ввели режим повышенного готовности

Фото: kremlin
Губернатор Свердловской области ввел режим повышенной готовности в регионе
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим повышенной готовности в регионе. Он касается сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает Е1 со ссылкой на телеграм-канал, близкий к областному правительству.
Также информацию подтвердили URA.RU в областном департаменте информполитики. Режим повышенной готовности означает, что главы городов и чиновники правительства среди прочего обязаны усилить контроль за состоянием окружающей среды, прогнозировать возникновение ЧС и их последствий, при необходимости ввести круглосуточные дежурства руководителей и должностных лиц органов управления.
Напомним, в Москве, Московской и Воронежской области утром 24 июня ввели режим контртеррористической операции (КТО). Какие меры и ограничения будут действовать в регионах, рассказали в нашем материале.
Также информацию подтвердили URA.RU в областном департаменте информполитики. Режим повышенной готовности означает, что главы городов и чиновники правительства среди прочего обязаны усилить контроль за состоянием окружающей среды, прогнозировать возникновение ЧС и их последствий, при необходимости ввести круглосуточные дежурства руководителей и должностных лиц органов управления.
Екатерина Шмакова