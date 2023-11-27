В связи с непогодой автобусы в Подмосковье работают по фактическому расписанию

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В связи с погодными условиями автобусы Мострансавто перешли на работу по фактическому расписанию. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Из-за непогоды и последствий сильного ночного снегопада некоторые рейсы Мострансавто были задержаны, а автобусы предприятия перешли на работу по фактическому расписанию.
Кроме этого, в министерстве подчеркнули, что на данный момент предпринимаются все возможные усилия по сокращению негативных последствий и производятся необходимые меры по обеспечению безопасного движения.
Стоит отметить, что техническая служба усилила контроль за тех. состоянием подвижного состава, а диспетчерские службы филиалов организовали взаимодействие с дорожными и коммунальными службами, которые являются ответственными за содержание дорог.
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«Мы в постоянном контакте с ситуационным центром и Минтрансом МО. Ситуация сложная, но контролируемая. Дорожные службы оказывают существенную поддержку с отдалённых районов и двигаются в направлении столицы, расчищая нам путь», — отметили в Мострансавто.
Стоит отметить, что техническая служба усилила контроль за тех. состоянием подвижного состава, а диспетчерские службы филиалов организовали взаимодействие с дорожными и коммунальными службами, которые являются ответственными за содержание дорог.
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Мира Полтева