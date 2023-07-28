В Таганроге ввели режим ЧС после взрывов

Фото: iStock/VEX Collective
Глава Таганрога Андрей Фатеев сообщил о введении в городе режима ЧС после взрывов.
Накануне, украинские формирования нанесли ракетный удар по городу. Российские системы ПВО обнаружили и перехватили ракетные комплексы. Обломки вооружений рухнули в одном из районов Таганрога. В результате происшествия пострадали не менее 12 человек.
Читайте также:
Власти назвали причину взрыва в Таганроге
Над Ростовской областью сбита еще одна ракета ВСУ
В Самаре произошел теракт на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе
Анастасия Крестьянова