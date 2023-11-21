«В тайне от потерпевших»: за что виновную в гибели 60 человек в ТРЦ выпустили из колонии

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Приговоренная к 13,5 годам заключения по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок, освобождена от отбывания наказания. Редакция «Радио 1» расскажет, почему обвиняемую в гибели 60-ти человек выпустили на свободу, и кто еще из фигурантов уголовного дела избежал половины срока.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
Страшный пожар произошел в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово 15 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже комплекса, где были расположены детские игровые зоны и кинотеатр. В какой-то момент, под потолком произошло замыкание проводки, что спровоцировало пожар.
ТРЦ «Зимняя вишня»: кто виноват в пожаре
Следственные органы установили, что возгорание в помещении произошло из-за того, что реконструкция помещения изначально была выполнена с нарушениями техники противопожарной безопасности.
Фигурантами уголовного дела стали собственник торгового центра, технический директор, генеральный директор основного арендатора, охранник ТРЦ, несколько должностных лиц, в чьи обязанности входило обслуживание противопожарной системы здания и пожарные, которые не выполнили инструкции должным образом, что привело к гибели людей. Осужденные получили от 5 до 14 лет лишения свободы.
Суд освободил гендиректора «Зимней вишни» от наказания
Приговоренная к 13,5 годам лишения свободы по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок освобождена от наказания.
Прежде осужденная занимала должность генерального директора торгового комплекса. В 2021 году фигурантка была признана виновной по статьям о нарушении требований пожарной безопасности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В 2023 году суд сократил время заключения Судденок на два месяца, исключив из ее приговора отягчающее обстоятельство в виде совершения преступления организованной группой лиц.
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В сентябре текущего года заключенная была освобождена из колонии. По информации портала NGS42.ru, у Судденок было обнаружено заболевание, которое не позволяет женщине отбывать наказание в колонии.
В пресс-службе суда рассказали, что состояние заключенной стало стремительно ухудшаться в последние месяцы, в связи с чем было принято решение об ее освобождении. По некоторым данным, у женщины обнаружили онкологию.
Представитель потерпевших по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» Анна Воронкина заявила, что колония, в которой отбывала наказание Судденок, не проинформировала потерпевших об освобождении заключенной.
Судденок — не первая освобожденная по делу о пожаре
В 2023 году также освобожден из колонии один из пожарных, который был осужден по статье «Халатность» по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Сергей Генин, приговоренный к пяти годам лишения свободы в 2021 году, весной этого года был освобожден под подписку о невыезде.
Заключенный часто жаловался на состояние здоровья. Медицинская комиссия колонии выявила у заключенного онкологию.
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