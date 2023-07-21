В Тамбове выявили второй случай заболевания холерой

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Число госпитализированных с подозрением на холеру граждан Индии, которые проживают в гостинице в Тамбовской области, увеличилось до двух, об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
В ведомстве пояснили, что за всеми лицами было установлено медицинское наблюдение. Признаков инфекции у пациентов обнаружено не было. В настоящее время, на стационарном лечении находятся два гражданина Индии, у которых зафиксировано проявление заболевания. Отмечается, что их состояние удовлетворительное.
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