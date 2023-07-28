В Татарстане более 80 человек заразились корью

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В Татарстане 83 человека заболели корью, половина зараженных оказались гражданами Таджикистана. Об этом рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.
«На сегодня в республике зарегистрировано 83 случая кори, из них 39 детей. Из числа заболевших 41 человек – иностранные граждане, и среди них основная доля заболевших - прибывшие из Таджикистана, 33 человека», - уточнила Авдонина.
Она также отметила, что более половины заболевших не имели прививки от кори. По ее словам, всего с инфицированными контактировало порядка 20,7 тысячи человек. Из них 2,9 тысячи человек подлежали вакцинации, 80% вакцинированы. Она подчеркнула, что все риски на данный момент управляемы.
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