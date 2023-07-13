В театре «Современник» отменили спектакли с участием Марины Неёловой

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Дирекция театра «Современник» сообщила, что все спектакли с участием народной артистки России Марины Неёловой отменены из-за ее болезни.
Отмечается, что в театре отказались комментировать информацию СМИ о болезни актрисы.
Напомним, 13 июля стало известно, что в Москве в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали народную артистку России Марину Неёлову.
У актрисы нарушился водно-электролитный баланс и развились системные воспалительные процессы. Медики диагностировали неинфекционный гастроэнтерит и колит. На дополнительном обследовании врачи выявили новообразование в кишечнике и назначили тотальную биопсию.
Марине Неёловой 76 лет.
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Напомним, 13 июля стало известно, что в Москве в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали народную артистку России Марину Неёлову.
Марине Неёловой 76 лет.
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Екатерина Коршунова