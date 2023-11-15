В теракте, устроенном Треповой*, увеличилось число погибших

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Число погибших в теракте, который устроила Дарья Трепова*, количество погибших увеличилось до двух. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
В ходе судебного заседания стало известно, что в больнице скончался мужчина, который получил серьезные травмы от взрыва.
Напомним, Дарья Трепова* пришла на творческую встречу с военкором Владленом Татарским 2 апреля ткущего года. Она вручила журналисту статуэтку, начиненную взрывчаткой. Вскоре после этого в кафе произошел взрыв. В результате теракта Татарский погиб, около 30 человек получили ранения.
Трепова* вину в содеянном признала частично. Она заверяет, что не знала о том, что в статуэтке находилась бомба, однако полиграф ее слова не подтвердил.
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Напомним, Дарья Трепова* пришла на творческую встречу с военкором Владленом Татарским 2 апреля ткущего года. Она вручила журналисту статуэтку, начиненную взрывчаткой. Вскоре после этого в кафе произошел взрыв. В результате теракта Татарский погиб, около 30 человек получили ранения.
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Анастасия Крестьянова