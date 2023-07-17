В Тихом океане спасли австралийского яхтсмена с собакой

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Яхтсмена случайно обнаружил экипаж рыболовного траулера.
«Это было буквально как найти иголку в стоге сена», — рассказал специалист по выживанию в Тихом океане Майк Типтон.
По словам Типтона, важную роль в том, что Шэддок дожил до спасения и сохранил хорошее физическое состояние, сыграла его собака Белла.
На данный момент яхтсмен Шэддок и его питомец находятся на борту спасшего их траулера, который идет к мексиканским берегам.
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