Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Тихом океане спасли австралийского яхтсмена с собакой

В Тихом океане спасли австралийского яхтсмена с собакой

17 июля 2023, 16:33

Фото: iStock/PetruStan

Австралийский яхтсмен Тим Шэддок, который отправился в плавание на катамаране из Мексики во Французскую Полинезию вместе со своей собакой Беллой, попал в шторм и не мог выйти на связь. Он также потерял все запасы пищи и пресной воды. Об этом сообщает телеканал 9 News.
Отмечается, Шэддок более 3 месяцев выживал в Тихом Океане вместе с собакой на сырой рыбе и дождевой воде.

Яхтсмена случайно обнаружил экипаж рыболовного траулера.


«Это было буквально как найти иголку в стоге сена», — рассказал специалист по выживанию в Тихом океане Майк Типтон.

По словам Типтона, важную роль в том, что Шэддок дожил до спасения и сохранил хорошее физическое состояние, сыграла его собака Белла.

На данный момент яхтсмен Шэддок и его питомец находятся на борту спасшего их траулера, который идет к мексиканским берегам.


Читайте также:

​​​​​Красноярские полицейские спасли забежавшую в магазин косулю

МЧС: застрявшие на Эльбрусе туристы из Белоруссии спасены

В Подмосковье спасли упавшего с высоты и придавленного камнем альпиниста

#Тихий океан
#спасение
#собака
#австралиец
Читайте нас в
Экономист Холод рассказал, к чему приведет резкое подорожание грузовых автоперевозок
17 июля 2023, 17:17

Фото: istockphoto / Apriori1

Увеличение стоимости грузовых автоперевозок в России повлияет на цены в магазинах.
Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» доктор экономических наук Леонид Холод. По его словам, стоимость грузовых перевозок могла увеличиться из-за роста цен на топливо и другие нефтепродукты в России.
Также, не избежать повышения стоимости на продуктовую линейку, отметил Холод. 

Компенсировать высокую стоимость придется за счет потребителей, то бишь, граждан России. Это означает, что на продуктовом рынке мы вскоре заметим постепенный рост цен, сообщил экономист. 

Читайте также: 

Брынцалов: на поддержку семей с детьми из подмосковного бюджета выделили 27 млрд рублей. 
 
В Подмосковье растет число самозанятых благодаря поддержке государства. 

Роспотребнадзор усилил контроль за рейсами из Египта из-за неизвестной болезни. 
#перевозы
#груз
#цена
Читайте нас в
Брынцалов: на поддержку семей с детьми из подмосковного бюджета выделили 27 млрд рублей
17 июля 2023, 17:04

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Из бюджета Московской области на поддержку семей с детьми выделили порядка 27 млрд рублей. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, представляя отчёт о своей депутатской работе в Реутове за полтора года. Мероприятие состоялось в областном Центре опережающей профессиональной подготовки.
«Мы выделили порядка 27 млрд рублей из бюджета региона именно на меры поддержки семей с детьми. Установили новую ежегодную выплату для многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, ввели ежемесячную выплату на уход за ребёнком-инвалидом. Продолжаем исправно финансировать получение детьми-сиротам собственного жилья», – сказал Брынцалов.  
Затронул председатель Мособлдумы и тему обманутых дольщиков. 
«В Реутове с 2017 года мы достроили 18 корпусов жилых домов более чем на 10 тыс человек. В прошлом году завершили строительство и выдали ключи дольщикам долгожданного 16-го корпуса ЖК «Новокосино-2». Сейчас в планах – достроить ЖК «Юбилейный», – поделился Игорь Брынцалов
Помимо этого, в Реутове по просьбе жителей улучшилось транспортное сообщение. Проведены ремонты улиц. 

Читайте также: 

Брынцалов: в Реутове для новых регионов и участников СВО собрали 500 тонн гуманитарной помощи

Брынцалов: выполнено 5 тыс наказов жителей Реутова по социальной сфере

Брынцалов: в Подмосковье реализуют 150 проектов импортозамещения на 130 млрд рублей


#Мособлдума
#Реутов
#социальная поддержка
#Игорь Брынцалов
#Московская область
#Подмосковье
Читайте нас в
Синоптик Ильин рассказал о резком похолодании в Москве на этой неделе
17 июля 2023, 17:01

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

На этой неделе в столице выпадет почти месячная норма осадков.
Синоптик Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве»  о том, что понедельник станет самым жарким днем на неделе, а потом в Москве и области начнется резкое похолодание.
 
По его словам, в понедельник днем температура воздуха в Москве и области поднялась до 24–29 градусов тепла. Во вторник, день начнется с жаркой погоды, а к вечеру тпоявится холодный воздух с северо-запада, температура воздуха опуститься до плюс 18–20 градусов. 

Во вторник столицу посетят обильные дожди с грозами, которые будут идти до четверга, отметил синоптик. Однако, в четверг и пятницу интенсивность осадков существенно уменьшится, добавил синоптик. 

Читайте также: 

От борщевика Сосновского в Подмосковье обработали 11 тысяч гектаров. 

Жителям Подмосковья напомнили меры безопасности при катании на лодках. 

Сервисом кикшеринга в Подмосковье с апреля воспользовались около 3,4 млн раз. 
#Москва
#погода
#неделя
Читайте нас в
От борщевика Сосновского в Подмосковье обработали 11 тысяч гектаров
17 июля 2023, 16:57

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Московской области продолжается химическая обработка территории региона в рамках второго этапа работ по борьбе с борщевиком Сосновского.

Лидерами по обработанным площадям от борщевика Сосновского стали: Можайский городской округ — 1717,6 га, городской округ Клин — 1648,7 га и Талдомский городской округ — 1182,6 га. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Уже обработано 11 тысяч гектаров земли муниципальной и неразграниченной госсобственности от борщевика - это 53% от плана второго этапа. Работы будут идти до конца июля», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.
Борьба с борщевиком распространяется и на частные владения. Органы местного самоуправления могут подключиться к работе по уничтожению растения, если этого не сделал владелец и далее взыскать с собственника расходы. Обработка гербицидами останавливает рост ядовитого сорняка и прекращает его дальнейшее распространение.

Борщевик Сосновского — быстро разрастающееся, многолетнее, ядовитое растение, которое способно вызвать аллергическую реакцию на коже, похожую на солнечные ожоги.


Читайте также:

Из борщевика Сосновского будут изготавливать стройматериалы.

Эксперт Кузьмич дал рекомендации по борьбе с борщевиком.

Стало известно, какие растения на дачном участке самые опасные.
#Борщевик
#Борщевик Сосновского
#обработка
#Подмосковье
Читайте нас в
Эксперт по этикету Холгова, рассказала, какие эмодзи запрещено отправлять
17 июля 2023, 16:33

Фото: istockphoto / Sasiistock

17 июля отмечается Всемирный день эмодзи. Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) Альбина Холгова рассказала, какие символы запрещено использовать в переписке.
В беседе с «Абзацем» эксперт отметила, что в любой переписке, даже дружеской, запрещены различные самйлики, копирующие жесты, например символ «класс» или «ок». 

«Эти жесты в разных странах имею разные значения. Например, жест «ок» в арабских странах применяется как грязное ругательство. Поэтому этикет призывает от них полностью отказаться в личном общении. Соответственно, эти правила переносятся и на переписки», – отметила специалист.
 
Эмодзи «ладошки вместе» тоже под запретом, так как человек никого не должен умолять, добавила Альбина Холгова. 

Обезьяньи мордочки по этикету тоже употреблять нельзя. Конечно, эти ограничения не распространяются на близкое дружеское общение.

Читайте также: 

Аналитик Муртазин назвал способ защитить персональные данные от утечки. 

 Малочисленные населенные пункты Подмосковья подключат к интернету. 

Сенатор Шейкин призвал россиян срочно поменять пароли от соцсетей. 
#смайл
#запрет
#переписка
Читайте нас в
Сервисом кикшеринга в Подмосковье с апреля воспользовались около 3,4 млн раз
17 июля 2023, 16:27

Фото: Минтранс МО

Число поездок на арендованных электросамокатах в Подмосковье в июне увеличилось на 12,5% по сравнению с маем. Их прокатом уже воспользовались около 3,4 млн раз. Такие данные привели в подмосковном Минтрансе сегодня – через 100 дней с момента запуска сервиса кикшеринга в регионе.
«Средняя продолжительность проката в Подмосковье составляет 15 минут, среднее расстояние поездки – 5 км. Самая длинная поездка с начала работы сервиса в апреле была зафиксирована в Люберцах и составила 36 км. Чаще всего самокатами пользуются при поездках на небольшие расстояния, чтобы, например, доехать от железнодорожной станции до дома или на работу», – пояснили в министерстве. 
Больше всего поездок на арендованных электросамокатах совершили в трёх городских округах – Красногорске, Мытищах и Пушкинском. Всего там зафиксировано более 560 тыс поездок. 

Кикшеринг активно развивается в Московской области четвёртый год подряд. Для аренды в регионе доступно около 25 тыс  электросамокатов.

Читайте также: 

Вице-президент автосоюза Шапарин оценил инициативу сертификации электросамокатов

Зампред комитета Совета Федерации Васильев предложил штрафовать за езду вдвоем на одном самокате

Сенатор Шейкин предложил ограничить скорость самокатов до 10 км/ч
 

 

#Минтранс МО
#кикшеринг
#электросамокаты
#прокат
#транспорт
#Московская область
#Подмосковье
Читайте нас в
Хуснуллин: Опоры Крымского моста предварительно не пострадали
17 июля 2023, 16:13

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что опоры Крымского моста, предварительно, не пострадали, в течение ближайшего времени будет принято решение о возможности запуска автомобильного движения.
Он также добавил, что водолазы уже заканчивают осмотр. Хуснуллин заверил, что решение о запуске машин по Крымскому мосту может быть принято через несколько часов. 

Ранее, в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что минувшей ночью, Крымский мост был атакован надводными БПЛА. В результате теракта, совершенного украинской стороной, погибли два человека, пострадала несовершеннолетняя. 

Читайте также: 

Полковник Матвийчук заявил, что Крымский мост атаковали малозаметные дроны примерно с 300 кг взрывчатки

Песков: Вечернее совещание Путина по Крымскому мосту покажут в эфире

SHOT: Крымский мост восстановят за две-три недели

#Крымский мост
#теракт
#взрыв
Читайте нас в
Работы по рекультивации полигона «Лесная» в Серпухове идут согласно графику
17 июля 2023, 15:53

Фото: istockphoto / Nastco

Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов «Лесная» в Серпухове продолжается в плановом режиме.
На сегодняшний день на полигоне твердых коммунальных отходов «Лесная» в Серпухове проводятся работы по формированию тела полигона, разработке и перемещению свалочных масс, устройству выравнивающего слоя из песчаного грунта и дренирующего слова из щебеночной призмы, также, специалистам предстоит устройство шпунтового ограждения ШО-2. 
 
Пресс-служба администрации городского округа Серпухов сообщает, что в работах по рекультивации полигона ТКО задействовано 70 человек персонала и 45 единиц техники.

Все проводимые работы контролируются Минэкологии и лично министром экологии Тихоном Фирсовым.

Устройство выравнивающего слова из песчаного грунта планируется завершить к началу осени. 

Рекультивация полигона проводится в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья».

Читайте также:

Жители Серпухова смогут пойти на экскурсию по полигону после рекультивации.

Рекультивация полигона твёрдых коммунальных отходов «Поварово» в Солнечногорском округе выполнена наполовину.

На полигоне ТКО «Талдомский» готова система дегазации.

#Серпухов
#рекультивация
#полигон
Читайте нас в
В Подмосковье растет число самозанятых благодаря поддержке государства
17 июля 2023, 15:37

Фото: istockphoto / mapo

Директор Центра дополнительного образования и заместитель директора Московского областного филиала РАНХиГС Владимир Ким рассказал, что предпринимателям помогают расширенные меры поддержки.
Владимир Ким в беседе с изданием «Вести Подмосковья» отметил, что с начала 2023 года количество самозанятых в области выросло на 76 тысяч человек и достигло 557 тысяч.

Ким также подчеркнул, что Подмосковье занимает второе место среди регионов по числу самозанятых — количество предпринимателей в этом статусе превысило отметку в полмиллиона.

Читайте также: 

Более 700 предпенсионеров Подмосковья прошли переобучение на новую профессию. 

Аналитик Муртазин назвал способ защитить персональные данные от утечки. 

Малочисленные населенные пункты Подмосковья подключат к интернету. 
#Подмосковье
#самозанятые
#рост
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников