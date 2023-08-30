В TikTok стало популярным видео с макияжем носа

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Идея появилась у визажиста Мей Панг. Ролик с макияжем уже набрал более 10 млн просмотров, Мэй заявила, что экспериментирует со своими морщинками на носу.
«Не спрашивайте меня, почему я это сделала — думаю, у меня творческий кризис», — с иронией объяснила визажист.Ранее исследование учёных Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и других стран показало, что люди, независимо от пола и возраста, тратят на поддержание красоты по четыре часа в день, что в общей сложности равно одной шестой жизни человека.
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