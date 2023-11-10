В Тинькофф Банке заявили о мощном дефиците IT-кадров

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На российском рынке наблюдается серьезный дефицит IT-специалистов. Такое заявление сделал заявил глава Тинькофф Банка Станислав Близнюк в рамках форума «Финополис».
«Когда человек выходит на рынок IT, он через три дня получает пять-семь офферов, причем с повышением. Просто жуткий дефицит (кадров – ред.). К чему дефицит приводит? К двум последствиям. Одно последствие — это что цена подрастет, это вызов для многих компаний», — отметил Близнюк.
Второй проблемой Близнюк назвал ухудшение качества кадров, к которому приводит их супедефицит. При этом он уточнил, что сам «Тинькофф» с этой проблемой пока не столкнулся. Однако почувствует ее в течении ближайших трех-пяти лет.
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Элина Позднякова