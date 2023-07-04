«Ъ»: В Томске мобилизованного приговорили к семи годам колонии за самовольное оставление части

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Томский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор в отношении военнослужащего по мобилизации за то, что он два раза подряд самовольно оставлял место воинской части. Об этом сообщает «Коммерсанть» со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд постановил, что 14 декабря 2022 года осужденный гражданин К. «убыл к сожительнице, проводя время по своему усмотрению», поскольку «желал отдохнуть от исполнения служебных обязанностей». 3 марта текущего года его нашли, а затем 21 марта он вновь оставил воинскую часть. Вторично его отыскали 2 апреля.
Как уточнили в суде, приговор назначен по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 3.1 и ч. 5 ст. 337 УК РФ. По ним томич был признан виновным в оставлении воинской части в период мобилизации и ведения боевых действий на срок менее десяти дней, но менее месяца, а также более месяца соответственно.
Уточняется, что пока приговор в законную силу не вступил.
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Как уточнили в суде, приговор назначен по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 3.1 и ч. 5 ст. 337 УК РФ. По ним томич был признан виновным в оставлении воинской части в период мобилизации и ведения боевых действий на срок менее десяти дней, но менее месяца, а также более месяца соответственно.
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Артем Путинцев