В трёх округах Подмосковья скорректировали работу светофоров

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
На прошлой неделе специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение на подмосковных дорогах, изменив режим работы фаз светофорных объектов в рамках комплексных мероприятий по борьбе с пробками.
— в деревне Андреевка увеличили въезд в Зеленоград по Жилинской улице на 7 секунд;
— в Котельниках увеличили время левого поворота на Яничкин проезд с улицы Жилинской;
— на светофоре на пересечении Ельдигинского и Степаньковского шоссе и дороги к д.п. Зеленоградский в Пушкинском округе добавили программу «выходного дня».
Программа «выходного дня» подразумевает увлечение проезда по прямому ходу. Программу создали специально для дачников.
В текущем году планируется оптимизировать работу светофоров на 300 дорожных участках, чтобы увеличить пропускную способность дорожных участков и перекрёстков на 10-15% и минимизировать пробки.
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Алиса Сергиенко