В Троице-Сергиевой лавре отмечают День памяти преподобного Сергия Радонежского

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил праздничную литургию перед Успенским собором Троице-Сергиевой лавры, передаёт ТАСС. Она была посвящена Дню памяти преподобного Сергия Радонежского и 600-летию основания Троицкого собора монастыря.
В торжествах 17-18 июля участвуют иерархи Русской православной церкви из разных регионов России и зарубежья, а также тысячи верующих, приехавших в лавру со всей страны. Русская православная церковь отмечает обретение мощей основателя преподобного Сергия Радонежского, жившего в ХIV веке.
По окончании богослужения на Красногорской площади перед лаврой начался праздничный концерт духовной и народной музыки, а в 19 часов там же состоится вечерний гала-концерт. В нём будут участвовать хор Сретенского монастыря, ансамбль колокольной музыки «Колокола России», музыкальная группа «Родной напев», заслуженные артисты России Яна Осина, Ольга Кормухина и другие исполнители.
В среду иерархи примут участие в Архиерейском совещании Русской православной церкви. В последний раз подобное собрание прошло в Москве в 2015 году.
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