В центр отбора на службу по контракту в Балашихе поступила техника для обучения

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В Балашихинский центр отбора на службу поступила техника для обучения бойцов. Об этом сообщила пресс-служба Московской областной Думы
«Благодаря поступившей технике, будущие бойцы смогут отработать необходимые навыки на практике. Всё обучение в центре проходит под присмотром опытных инструкторов и, что особенно важно – все тренировки максимально приближены к реальности», – подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Стоит отметить, что почти 8 тысяч человек обратились в центр отбора с момента его открытия.
«Для участников СВО и их семей, в частности, предусмотрены такие меры, как кредитные каникулы, специальная квота при поступлении детей в вузы, садик без очереди и бесплатное питание в школах<…>», – отметил депутат.
Кроме этого, бойцы, которые ушли служить по контракту, будут получать льготы и компенсации.
Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2.
Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.
О выплатах и льготах можно прочитать по ссылке. Записаться на службу по контракту можно в разделе «Военная служба по контракту» на портале госуслуг.
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