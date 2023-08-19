В Центральной России завершается купальный сезон

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что последние дни, когда в Центральной России можно будет комфортно купаться, настанут на ближайших выходных и в понедельник, 21 августа.
«Сезон купания подходит к концу. На этой неделе ожидаются кратковременные осадки. Температура воды больше не будет превышать 18 градусов, поэтому понедельник станет последним днем, когда можно будет комфортно плавать», — заявил Вильфанд.Метеоролог также отметил, что тепло сохранится в южных районах Центрального федерального округа. В ближайшие дни дневные температуры в Воронежской, Тамбовской, Курской, Белгородской и Липецкой областях будут колебаться в пределах 28-32 градусов выше нуля, подытожил собеседник агентства.
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Артем Кузьмин