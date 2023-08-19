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В Центральной России завершается купальный сезон

Вильфанд: купальный сезон в Центральной России завершается
19 августа 2023, 04:04

Фото: istockphoto / Goami

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что последние дни, когда в Центральной России можно будет комфортно купаться, настанут на ближайших выходных и в понедельник, 21 августа.

«Сезон купания подходит к концу. На этой неделе ожидаются кратковременные осадки. Температура воды больше не будет превышать 18 градусов, поэтому понедельник станет последним днем, когда можно будет комфортно плавать», — заявил Вильфанд.
Метеоролог также отметил, что тепло сохранится в южных районах Центрального федерального округа. В ближайшие дни дневные температуры в Воронежской, Тамбовской, Курской, Белгородской и Липецкой областях будут колебаться в пределах 28-32 градусов выше нуля, подытожил собеседник агентства.

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#человек
#метеоролог
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В России расширили категории медработников, получающих специальные соцвыплаты
19 августа 2023, 00:27

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

В России расширили перечень категорий медработников, получающих специальные соцвыплаты. Об этом пишет RT со ссылкой на правительство РФ.
Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Отмечается, что в данный список также включены медработники с высшим немедицинским образованием.

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#социальные выплаты
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На Украине вручили повестки участникам крестного хода в Почаевскую лавру
В СПЖ сообщили о вручении повесток участникам крестного хода в Почаевскую лавру
19 августа 2023, 00:14

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Христианам, приехавшим в Свято-Успенскую Почаевскую лавру для участия в крестом ходу, военные вручают повестки. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).
Отмечается, что сотрудники военкомата дежурили в селе Должок около храма Рождества Богородицы и у кафедрального собора УПЦ в Каменце-Подольском, так как верующие оттуда отправлялись в Почаев.

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#военком
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Лучшего лесного пожарного России определят в Московской области
18 августа 2023, 22:58

Фото: Комлесхоз МО

В подмосковном Софрине 5-8 сентября проведут IX Всероссийский конкурс «Лучший лесной пожарный 2023». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Мастерство и сноровку на соревнованиях продемонстрируют профессионалы охраны лесов и работники добровольческих организаций России, а также представители иностранных государств. Второй год подряд конкурс будет проходить с международным участием», – говорится в сообщении.
Подмосковье на конкурсе будет представлять начальник лесопожарной станции первого типа «Талдом», специалист лесного хозяйства Максим Рябов. В пошлом году он участвовал в федеральном конкурсе «Лучший лесной пожарный 2022».

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Под Можайском снесли два аварийных больничных здания
18 августа 2023, 22:02

Фото: Минимущество МО

В Можайском городском округе снесли два аварийных объектов. Ликвидированы отжившие своё здания в населённых пунктах Тропарёво и Уваровка. Об этом сообщает издание «Можайск. Новая жизнь».
В селе Тропарёво находился старый корпус Можайской центральной районной больницы, который построили ещё в 1917 году. Более 10 лет здание не эксплуатировалось и находится в полуразрушенном состоянии. Строительство нового не потребуется.
 
Здание в рабочем посёлке Уваровка площадью 480 кв м было построено в 1962 году и тоже использовалось в медицинских целях. Освободившиеся участки будут облагорожены.
 
В этом году Министерство имущественных отношений региона приняло решение о сносе шести аварийных объектов, расположенных в городских округах Лыткарино, Домодедово, Орехово-Зуево, Люберцы и Можайск.

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Бюджет Подмосковья за семь месяцев пополнился на 19 млн рублей «мусорных» штрафов
18 августа 2023, 21:09

Фото: Минэкологии МО

В бюджет Московской области за семь месяцев взыскано 19 млн рублей штрафов за незаконный сброс мусора. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности региона.
Для поимки нарушителей и составления административных материалов используют современные комплексы фото-видеофиксации с искусственным интеллектом. Они помогают в работе инспекторам регионального надзора в сфере экологии и содержания территорий, сотрудникам ДПС и участковым полиции.
«С нелегалов взыскивают административный штраф в размере от 3 до 250 тыс рублей. Сумма зависит от того, является нарушитель физическим или юридическим лицом. Промежуточный итог – за семь месяцев работы в бюджет Московской области взыскано 19 млн рублей «мусорных» штрафов, назначенных посредством видеофиксации нарушений», – отметили в пресс-службе. 
Там добавили, что в Московской области вопрос борьбы с нелегальными перевозчиками бытового и строительного мусора находится на особом контроле. Мероприятия по поимке злостных нарушителей будут продолжены. 

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Минтруд: зарплаты работников госорганов проиндексируют на 5,5%
18 августа 2023, 20:43

Фото: iStock/Fascinadora

Правительство подписало постановление об индексации на 5,5% зарплат сотрудников госорганов, которые не являются госслужащими. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.
Отмечается, что к сотрудникам, которые не являются госслужащими, относятся коменданты, стенографисты, экспедиторы, кассиры и другие. Индексация произойдет с 1 октября 2023 года.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить педагогов российских спортивных школ, которые вернули себе статус образовательных организаций, достойными зарплатами, наравне с другими работниками сферы образования. Он сообщил, что в системе образования произошли некоторые изменения, в связи с которыми производится рост заработных плат учителям, увеличивается продолжительность отпусков, упрощается процедура аттестации и многое другое.

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На территории КПО «Восток» собирают первый урожай яблок с техногрунта
18 августа 2023, 20:42

Фото: МинЖКХ МО

Комплекс по переработке отходов «Восток» вырастил первый урожай яблок в техногрунте. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Сад КПО «Восток» высажен на площади 300 кв м. Всего там 10 клумб и газонов с разнообразными цветами, деревьями и кустарниками, выращенными в обычной почве и в техногрунте.
 
Первыми сотрудники комплекса попробовали плоды жимолости, позже созрели красная и чёрная смородина, сорта сливы «Смолинка» и «Ренклод Тамбовский». Все плодовые деревья высажены на земляном грунте.
 
Больше всего плодов - на яблонях сорта «Китайская золотая». На знаменитых в Поволжье яблонях «Жигулёвское» – пока два яблока.
 
В этом году к садово-огородным зонам прибавилась ещё одна. Бригада опытных озеленителей высадила на этом участке в кадках чёрную ольху, иву булата и клен. Между ними расположились напольные светильники и дизайнерская лавка. Эта площадка стала местом отдыха персонала в обеденный перерыв.
 
Поспел и урожай овощей, высаженных на экспериментальном огороде. Тыквы, кабачки и картофель, посаженные в обыкновенной почве и на техногрунте, готовы к отправке в специальную лабораторию на исследование.
 
КПО Восток уже третий год ведет экспериментальную работу по наблюдению за возможностями использования техногрунта в садоводстве. Анализы первых двух лет показали, что содержание тяжёлых металлов в урожае на техногрунте в два раза ниже нормы.

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#московская область
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Работу системы сортировки багажа в аэропорту Домодедово ускорили в три раза
18 августа 2023, 20:28

Фото: Минтранс МО

Аэропорт Домодедово установил в новом сегменте терминала Т2 уникальную систему автоматической сортировки багажа. Это позволило увеличить скорость транспортировки багажа по системе до 1,5 м/сек, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
В состав системы входят 88 стоек регистрации, разветвлённая сеть транспортировки багажа, пятиуровневая система его досмотра, системы контроля безопасности и таможенного досмотра, а также многоуровневая система хранения. 
 
Создан также новый роботизированный склад временного хранения багажа, не имеющий аналогов в других российских аэропортах. Теперь сумки и чемоданы путешественников, сдающих свои вещи заранее, попадают на склад временного хранения. Комплекс состоит из 12 трёхметровых стеллажей, между которыми по специальным рельсам двигаются шесть мини-роботов. Они распределяют багаж по соответствующим ячейкам. Склад рассчитан на 1,1 тыс мест.
 
Интеллектуальное программное обеспечение в новой системе позволяет контролировать все этапы транспортировки с момента сдачи багажа до его погрузки в самолёт. Система индивидуальных носителей позволяет доставить багаж к месту комплектации рейса в три раза быстрее, чем в АССБ конвейерного типа. Таким образом, при общем объёме обработки 5,4 тыс единиц багажа в час время на обработку одной единицы от стойки регистрации до загрузки на борт составляет всего 14 минут.

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#подмосковье
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Молодёжь из Химок побывала на форуме «Армия-2023»
18 августа 2023, 19:56

Фото: отдел по молодёжной политике г. о. Химки

Воспитанники военно-патриотического объединения «СОВА», активисты регионального ресурсного центра «Волонтёры Подмосковья» и «Молодой Гвардии» побывали на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Поездку организовали при поддержке администрации городского округа Химки и главы муниципалитета Дмитрия Волошина.
«Впечатляюще, масштабно, сильно! Больше всего понравился Главный храм Вооруженных сил России. А ещё мы прошли 1418 шагов по дороге Памяти. Устали, но это того стоило», – поделилась впечатлениями активистка «Молодой Гвардии» Диана Черепнёва.    
 Юные химчане посетили главный храм, музейный комплекс «Дорога Памяти. 1418 шагов к Победе», познакомились с инновационными технологиями в военной сфере. Подросткам рассказали о продукции военного назначения – от формы для бойцов до современных танков и боевых самолётов.  

Среди экспонатов представлены и химкинские разработки. Так, специалисты Научно-производственного центра «Фармзащита» показали инновационные лекарственные препараты, антидоты, радиопротекторы, разработки службы крови, укладки для спасателей и бойцов войск радиационной, химической и биологической защиты. 
 
В форуме приняли участие также химкинские НПО имени С.А. Лавочкина и НПО «Энергомаш». Научный центр имени С.А. Лавочкина показал макет первой в истории России автоматической станции «Луна-25» для исследования лунного грунта. Аппарат уже успешно запустили с космодрома «Восточный». А сотрудники «Энергомаш» представили жидкостные двигатели для ракет-носителей и космических кораблей.

Форум проводится в России с 2015 года. В этом году около 1,5 тыс предприятий представили на нём около 28 тыс образцов продукции военного и двойного назначения. Завершится форум 20 августа.  

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Подмосковье ищет медработников