В Центральном парке Одинцово открылась лодочная станция

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что законопроект о введении уголовного наказания за уклонение от призыва на военную службу в рамках мобилизации могут принять сразу в трех чтениях уже грядущей осенью.

«Под уклонением от службы по мобилизации будет считаться самовольное оставление части мобилизованным - это самое главное, и попытка неявки в военный комиссариат с момента получения повестки в установленное время», - цитирует ТАСС Картаполова.

Напомним, нынешней осенью в Государственную думу внесут законопроект, который установит штрафы до полумиллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет за уклонение от мобилизации. Поправки предлагается внести к статье УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». По словам Картаполова, у нас есть ответственность за уклонение от службы по призыву, а вот за уклонение от службы по мобилизации она до сих пор не установлена.