В Центральном парке Одинцово открылась лодочная станция

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
Площадь лодочной станции достигает 250 кв. метров, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
На настиле из лиственницы расположилась зона отдыха с шезлонгами, пуфами и зонтами. С середины августа на террасе откроется кафе, где можно будет комфортно провести время за чашечкой кофе.
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