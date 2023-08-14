В центре Грабаря завершилось обследование «Троицы» Рублева

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В пресс-службе сообщили, что дата расширенного совета, на котором будут обсуждены результаты исследований, будет сообщена позже. Отмечается, что в собрании примут участие ведущие специалисты центра, Третьяковской галереи и Эрмитажа. По итогам совещания, будет принято решение о реставрации иконы.
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