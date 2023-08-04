В Центре исследования алкогольного рынка назвали самый любимый напиток россиян

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«Главный российский алкогольный напиток — это пиво и пивные напитки. Они занимают 80 процентов общего объёма потребления в России. Эта тенденция сохраняется на протяжении 20 лет и, видимо, останется с нами навсегда», — подчеркнул собеседник.
«Мы находимся в мировом тренде по потреблению алкоголя, а тренд предполагает рост потребления крепкой продукции и снижение низкоалкогольной и пивной. Мы примерно в такой же ситуации и находимся, но у нас есть свои особенности: спецоперация сократила выезд наших граждан среднего класса за рубеж, поэтому в отпуск они в основном ездят по России. Теперь алкоголь, который они пили за границей, пьют в России. В итоге мы имеем рост на несколько процентов потребление крепкой продукции и потребление на несколько процентов винодельческой продукции. Резкий рост потребления слабоалкогольных напитков, умеренный рост потребление пива и пивной продукции», — заключил Вадим Дробиз.Читайте также:
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