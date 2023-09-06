В центре Москвы выросли цены на аренду жилья перед учебным годом

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Стоимость аренды увеличилась и в районе Проспекта Вернадского рядом с Московским государственным институтом международных отношений, а также около главного кампуса Московского государственного университета в Раменках.
«Замоскворечье, где находятся кампусы РЭУ Плеханова, Московский физико-технический институт и НИУ ВШЭ, — один из немногих районов, где стоимость студий и однокомнатных квартир не изменилась. А в Тропарево-Никулино, где обучается большая часть студентов Российской академии народного хозяйства и Российского технологического университета, одни из самых дешёвых квартир», — приводит Газета.ру комментарий пресс-службы сервиса.
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