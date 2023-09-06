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В центре Москвы выросли цены на аренду жилья перед учебным годом

06 сентября 2023, 17:50
Фото: istockphoto.com/Davizro

Фото: istockphoto.com/Davizro

Исследование сервиса «Яндекс Аренда» продемонстрировало, что стоимость на аренду недвижимости в центре столицы выросли на 21% перед началом учебного года.
Так, наибольший рост цен зафиксирован в Басманном районе Москвы. Это может быть связано с тем, что в этом районе расположены корпуса «Высшей школы экономики» (НИУ ВШЭ), Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана и других университетов.

Стоимость аренды увеличилась и в районе Проспекта Вернадского рядом с Московским государственным институтом международных отношений, а также около главного кампуса Московского государственного университета в Раменках.


«Замоскворечье, где находятся кампусы РЭУ Плеханова, Московский физико-технический институт и НИУ ВШЭ, — один из немногих районов, где стоимость студий и однокомнатных квартир не изменилась. А в Тропарево-Никулино, где обучается большая часть студентов Российской академии народного хозяйства и Российского технологического университета, одни из самых дешёвых квартир», — приводит Газета.ру комментарий пресс-службы сервиса.

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#цена
#аренда
#жильё
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В Подмосковье построят новый склад декораций киностудии «Звезда»
06 сентября 2023, 17:55

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

На сопровождение Центра содействия строительству при Правительстве региона поступил проект нового склада декораций на территории кинотелевизионного комплекса «ГЛАВКИНО» в городском округе Красногорск.

Новый склад декораций планируют построить для съёмок шоу и кино, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Застройщиком проекта выступает ООО «Киностудия «Звезда», киностудии предстоит получить разрешение на строительство.

Площадь объекта составит до 1,5 тысяч кв. метров. Объект предназначен для сдачи в аренду под хранение реквизита и декораций. Согласно проекту, в здании разместят систему стеллажей для хранения реквизита, а также системы пожаротушения и видеонаблюдения.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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#услуги
#центр содействия строительству
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В Подмосковье за 3 месяца построят склад для хранения 50 тыс. тонн мяса и рыбы
06 сентября 2023, 17:31

Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

Специалисты Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили ход строительства склада с низкотемпературным режимом хранения в деревне Радумля в городском округе Солнечногорск.

Строительные работы на объекте начались в середине июля текущего года. Застройщиком выступает компания «МУЛЬИКОЛД».

На сегодняшний день на объекте выполнены работы по установке конструктива здания и ограждающих конструкций. Идёт внутренняя отделка, монтаж внутренних инженерных систем и проводятся работы по благоустройству.

Строительная готовность объекта составляет 81 %.

В здании склада площадью более 16 тыс. квадратных метров будет храниться мясо и рыба. Здесь установят 4 морозильные камеры вместимостью 65,5 тысяч паллет. Единовременно на складе можно будет хранить 50 тысяч тонн замороженной продукции.

Строительство склада началось благодаря подписанному соглашению на ПМЭФ-2023 между ООО «Мультиколд» и губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым. 

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На подмосковном геопортале появились ветеринарные клиники
06 сентября 2023, 17:19

Фото: Минсельхозпрод МО

На геопортале Московской области теперь можно будет узнать информацию о любой государственной ветеринарной клинике региона. В региональной информационной системе заработал поиск госветклиник и ветеринарных лабораторий во всех городских округах. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
Все желающие могут найти по ссылке нужную ветеринарную станцию и необходимую информацию о ней: контактные данные, график работы, перечень услуг, а также записать питомца на приём.
 
На главной странице нужно нажать кнопку «На карту», после чего откроется карта Подмосковья со списком министерств и управлений. Из списка необходимо выбрать «Главное управление ветеринарии МО» и в выпадающем меню отметить категорию «Структурные подразделения» или «Учреждения ветеринарии».
 
На интерактивной карте появятся иконки учреждений, обозначающие расположение ветеринарных лабораторий и лечебниц. 
 
Также клиники госветслужбы региона указаны в приложении «Яндекс карты» с описанием профиля деятельности, фото, адресом и графиком работы. 

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#здоровье
#московская область
#подмосковье
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Депутат Бессараб назвала неактуальным расширения определения мелкого хулиганства
06 сентября 2023, 17:06

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что расширение определения мелкого хулиганства появлением в обнажённом или полуобнажённом виде в общественных местах не является сейчас самой актуальной проблемой в стране.
«Могу заметить, что суд может сам определить — является ли это мелким хулиганством, нарушением общественного порядка и подлежит ли это административной или иной ответственности. Поэтому я не думаю, что это настолько актуальная и жизненно необходимая законодательная инициатива», — прокомментировала инициативу в беседе с RT Бессараб.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов подготовил проект федерального закона, которым предлагается дополнить определение мелкого хулиганства. Согласно новым поправкам, к мелкому хулиганству предлагается отнести появление в обнажённом или полуобнажённом виде в ряде общественных мест.

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#законопроект
#хулиганство
#госдума
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В Коломне приступили к благоустройству парка Мира
06 сентября 2023, 17:06

Фото: Минблаго МО

В Коломне начались работы по благоустройству парка Мира, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области. Сейчас рабочие перекладывают системы канализации и водопровода.
Благоустройство будет вестись два года. Планируется обновление дорожно-тропиночной сети, установка новой системы освещения, камер видеонаблюдения и парковой мебели, включая скамьи, перголы и теневые навесы. На территории парка появятся новые зелёные насаждения.
 
Работы проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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#благоустройство
#министерство благоустройства мо
#парк
#коломна
#подмосковье
#московская область
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Милонов предложил законодательно расширить определение мелкого хулиганства
06 сентября 2023, 16:51

Фото: istockphoto.com/Zolnierek

Депутат Госдумы Виталий Милонов подготовил проект федерального закона, которым предлагается дополнить определение мелкого хулиганства.
Согласно новым поправкам, к мелкому хулиганству предлагается отнести появление в обнажённом или полуобнажённом виде в ряде общественных мест.

Такие меры, как отметил депутата, способствуют укреплению общественного порядка и ограждению россиян от негативного воздействия лиц, появляющихся в общественных местах в обнажённом или полуобнажëнном виде.

«Проблема вызывающего поведения так называемых социальных нудистов, позволяющих себе появляться в полностью обнажённом либо непристойно полуобнажённом виде ради эпатажа публики в общественных местах, представляет очевидный вызов традиционным российским ценностям, сохранение и укрепление которых является ключевым приоритетом государственной политики РФ», — приводит RT текст пояснительной записки к законопроекту депутата.

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#наказание
#меры
#рф
#закон
#законопроект
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В Серпухове построят склад для хранения сэндвич-панелей при содействии ЦСС
06 сентября 2023, 16:42

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

На сопровождение Центра содействия строительству при Правительстве региона поступил проект склада для хранения сэндвич-панелей в рабочем посёлке Оболенск городского округа Серпухов.

Министерство жилищной политики выдало разрешение на строительство застройщику ЗАО «Вифитех», инвестиции которого составляют порядка 38 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Площадь объекта — более 1,4 тысяч кв. метров. Сюда на распиловку и хранение будут привозить стеновые и кровельные строительные сэндвич-панели. Возведение объекта запланировано в рамках расширения текущего производства. Будет создано 10 рабочих мест.

Завершения строительства намечается на первый квартал 2024 года.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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#центр содействия строительству
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Пьяный мужчина убил беременную собаку, «вышвырнув» ее из окна
Скинул беременную собаку с 9 этажа: Мужчина объяснил причину поступка
06 сентября 2023, 16:34

Фото: istock/Alexander Kuzmin

Очевидцы сообщили о плохом обращении с собакой в городе Киселёвске, животное выбросили из окна, собака скончалось на месте падения. Ужасный поступок мужчины попал на камеру. Полиция Кузбасса проводит проверку по факту жестокого обращения с животными. 

По словам жителей дома, собака была сброшена пьяным мужчиной с девятого этажа, после чего был слышен звук удара и скулеж. На мужчину соседка вызвала правоохранительные органы. 

Прибывшие на место происшествия полицейские провели разговор с мужчиной. Выяснилось, что таким образом живодёр наказывал собаку за то, что та покусала другого домашнего питомца — крысу. После прибытия на место, собаки уже не было на земле, труп животного мужчина положил в черный пакет и отнес на помойку. 

Также мужчина был замечен за выбрасыванием мусора из окон, так как, по словам сожительницы, ему лень ходить до мусорки. Полиция устанавливает обстоятельства преступления, после проверки будет приниматься решение согласно закону.

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#полиция
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#собака
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#происшествия
#животные
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Стало известно, кого россияне считают богатыми
Исследование: россияне считают богатыми людей с доходом более 1 млн рублей
06 сентября 2023, 16:31

Фото: istockphoto.com/NicoElNino

Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что 35% опрошенных считают богатыми тех, кто зарабатывает более 1 млн рублей в месяц.
При этом, 23% респондентов высказали мнение о том, что богатым является тот, кто получает 301-500 тыс. рублей, 20% назвали доход богатого человека от 501 тыс. до 1 млн рублей в месяц.

«Интересно, что число людей, которые определяют богатство доходом до 100 тыс. рублей, составило 4%, хотя в прошлом году их было 11%», — приводит RT комментарий аналитиков сервиса.

Также отмечается, что атрибутами богатства граждане нашей страны считают крупная сумма на счёте в банке, элитная недвижимость и свой бизнес.

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