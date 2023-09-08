В ЦИК раскритиковали западные СМИ за фейки в адрес силовиков на голосовании

Фото: iStock/bizoo_n
Замглавы ЦИК России Николай Булаев заявил, что представители МВД и Росгвардии помогают организовать голосование на тяжелых направлениях в новых российских регионах. Так Булаев прокомментировал публикации в западных СМИ о выборах в России.
По словам Булаева, оружие силовиков защищает, а те, кто выдвигает обвинения, – стреляет «и в грудь, и в спину». Замглавы ЦИК подчеркнул, что обвинения поступают в адрес организаторов и участников голосования.
Напомним, ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева сообщила, что на данный момент в процессе голосования никаких серьёзных нарушений не зафиксировано.
8 сентября ровно в 8:00 в Московской области открылись 3 940 избирательных участков. Завершится голосование 10 сентября в 20:00.
Читайте также:
В Подмосковье не зафиксировано серьёзных нарушений в ходе голосования
Член общественной палаты МО Макаров рассказал про организацию наблюдения за выборами
Памфилова запустила экраны слежения за голосованием в информцентре ЦИК
Напомним, ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева сообщила, что на данный момент в процессе голосования никаких серьёзных нарушений не зафиксировано.
Читайте также:
В Подмосковье не зафиксировано серьёзных нарушений в ходе голосования
Член общественной палаты МО Макаров рассказал про организацию наблюдения за выборами
Памфилова запустила экраны слежения за голосованием в информцентре ЦИК
Екатерина Коршунова