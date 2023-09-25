В ЦППК назвали самые необычные забытые пассажирами вещи

Фото: ЦППК
«Самые примечательные находки – самокат и гироскутер, кейс из-под электроинструмента, седло для верховой езды и велосипед. А один из пассажиров Курского направления вспомнив, что его телефон остался у билетной кассы, выскочил на ближайшей остановке, но уже забыв в вагоне рюкзак», – говорится в сообщении.По данным ЦППК, в основном пассажиры забывали вещи на Курском, Казанском и Белорусском направлениях. В компании напомнили, что если личные вещи оказались утеряны, нужно обратиться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на одной из конечных станций.
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