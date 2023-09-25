В ЦППК назвали самые необычные забытые пассажирами вещи

В период с 18 по 24 сентября в парках и лесопарках Московской области отдохнули порядка 1,7 миллиона человек.

«За последнее время в наших парках появились новые зоны отдыха. Это и детские площадки, как, например, в Глуховском парке Ногинска, и новые экстрим-зоны в парках Талдома и Сергиева Посада, и большие спортивные площадки. Все это, безусловно, привлекает людей и посещаемость парков не снижается с окончанием лета»,— рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

Самым популярным стал парк в городском округе Балашиха «Пехорка», который посетили 86 тысяч человек, на втором месте по популярности парк Толстого – 61 тысяча посещений, а третье место занял Центральный парк культуры и отдыха в Пушкинском – 59 тысяч посещений и другие, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

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