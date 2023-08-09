В Туле проверят утечку данных после появления флага Украины на сайте администрации

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Проверка возможной утечки данных пользователей проводится после хакерской атаки на сайт администрации Тулы. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба тульской мэрии.
«Специалисты работают над устранением последствий хакерской атаки и восстановлением работы сайта. Администрация Тулы взаимодействует с правоохранительными органами в части установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе в вопросе утечки данных пользователей сервисов сайта», — рассказал представитель администрации (цитата по «Интерфаксу»).Хакеры атаковали сайт администрации Тулы в ночь на 8 августа. По сведениям телеканала «Первый тульский», на главной странице сайта появился флаг Украины и надписи на украинском, а также начал играть государственный гимн Украины.
На данный момент работоспособность сайта горадминистрации Тулы до сих пор не восстановлена.
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