В Тульской области мигрантам запретят работать в общепите и других сферах

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В Тульской области иностранцам будет запрещено работать в торговле алкоголем, табаком, продуктами питания и напитками.
Запрет распространится на сухопутные перевозки пассажиров как в городе, так и по области. Меры вступят в силу с начала 2024 года.
Губернатор Челябинской области также запретил мигрантам водить такси и маршрутки. Компаниям и ИП запрещено нанимать иностранцев в качестве водителей.
Месяц назад подобное постановление опубликовал губернатор Калужской области, которое вступит в силу в 2024 году. В регионе для мигрантов окажется под запретом розничная торговля (топливом, продуктами, табачными изделиями) и работа водителями такси и маршруток.
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Губернатор Челябинской области также запретил мигрантам водить такси и маршрутки. Компаниям и ИП запрещено нанимать иностранцев в качестве водителей.
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Мария Фирсова