В Тульской области отменены все массовые мероприятия

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Все запланированные на выходные массовые мероприятия отменены в Тульской области
Также транзитный проезд временно ограничен в Тульской области со стороны Московской и Липецкой областей.
Ранее в Москве были отменены массовые мероприятия. В городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все городские службы работают в полном объёме, передвижения по городу не затруднены.
Ранее в Москве были отменены массовые мероприятия. В городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все городские службы работают в полном объёме, передвижения по городу не затруднены.
Мария Фирсова