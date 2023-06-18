В Турции захотели выслать в Париж «армию кошек и собак» для уничтожения крыс

istockphoto/Etienne Outram
Журналисты пишут, что власти французской столицы «объявили крысам войну». На неё потрачены значительные средства. При этом, по мнению турецкого обозревателя, эту «войну» городские службы Парижа проиграли.
В итоге парижские власти решили изменить подход и создали при мэрии рабочую группу по «сосуществованию» городских жителей с крысами.
Ранее сообщалось, что вице-мэр Парижа по вопросам здравоохранения Анн Суйри отметила, что нужно разработать новый «амбициозный план по борьбе с распространением крыс». В его рамках мэрия закупит для Парижа несколько тысяч новых мусорных контейнеров, а при необходимости расставят новые ловушки с ядами.