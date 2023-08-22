В Турции закрыли пролив Дарданеллы

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«Из-за лесного пожара в районе Чанаккале — Кепез временно приостановлено движение судов в проливе Дарданеллы в направлении юг — север. Движение судов осуществляется в одном направлении», — сообщает турецкий Минтранс.
Об этом изданию Türkiye сообщил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мехмет Ожасеки.
«Стамбул нас пугает. Здесь около 6 млн домов. Вероятно, 600 тысяч не выдержат землетрясения», —сообщил Ожасеки, добавив, что порядка 1,5 млн домов могут пойти под снос из-за возможного землетрясения.Читайте также:
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