Фото: iStock/Im Yeongsik
Тихоокеанский флот США разместил в социальных сетях картинку с поздравлением американских военных, в честь Дня независимости США.
Пользователи Twitter, внимательно разглядев поздравление, заметили, что на картинке изображены силуэты российских истребителей Су-27 и большого противолодочного корабля проекта 61.
Ранее пользователи Twitter раскритиковали заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о границах России. В Twitter Шольцу поспешили напомнить, что Россия расширяется в соответствии с итогами референдумов, в то время как НАТО грубо нарушает свои собственные правила.
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«Дезертирует ли Тихоокеанский флот США?», - прокомментировал ситуацию один из онлайн-пользователей.
«По крайней мере, это не радужный флаг», - справедливо подметил второй.
«Су-27 и российский эсминец. Отлично сработано, ВМС США», - подытожил третий.
Ранее пользователи Twitter раскритиковали заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о границах России. В Twitter Шольцу поспешили напомнить, что Россия расширяется в соответствии с итогами референдумов, в то время как НАТО грубо нарушает свои собственные правила.
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Евгения Парфентьева