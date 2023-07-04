В Тюмени задержан россиянин, склонявший военнослужащих к переходу на сторону ВСУ

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ФСБ задержала в Тюмени россиянина, склонявшего военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации.
Россиянин предлагал российским военнослужащим выйти на контакт с украинской разведкой. Сотрудники ФСБ задержали жителя Тюмени и возбудили уголовное дело о госизмене.
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