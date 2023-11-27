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В уборке снега в общественных местах Подмосковья участвуют 17 тыс коммунальщиков

27 ноября 2023, 16:43
Фото: Минтранс МО

Фото: Минтранс МО

Для уборки снега во дворах и на общественных территориях Московской области привлекли более 17 тыс человек и 1,5 тыс единиц техники. Об этом сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин. Также, по его словам, проведена противогололёдная обработка.
«Сегодня выпали рекордные по ноябрьским меркам осадки. С 5 утра мы привлекли к уборке снега во дворах и на общественных территориях более 17 тыс уборщиков и 1,5 тыс единиц техники. Сейчас продолжаем очистку пространств. Кроме того, начали противогололёдную обработку, так как температура будет перепрыгивать через ноль», – написал Хромушин в своём телеграм-канале.
Как отметил вице-губернатор, больше всего обращений по поводу уборки снега в соцсетях поступает от жителей Балашихи, Красногорска и Одинцова. Это крупные городские округа, поэтому на уборку больших объёмов снега требуется время, пояснил он.


Хромушин подчеркнул, что власти Подмосковья находятся в контакте с жителями и оперативно реагируют на поступающую информацию.

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Глава ГО Пушкинский: на улицы вывели больше 60 единиц техники для борьбы со снегом
В городском округе Пушкинский со снегом борются больше 60 единиц техники
27 ноября 2023, 17:31

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова

Ночью Москву и Подмосковье накрыл сильный снегопад. В столице за сутки выпало около 35% месячной нормы осадков, в регионе — около 56%, сообщили синоптики.
Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов написал в своём телеграм-канале, что коммунальные службы перешли в круглосуточный режим работы, чтобы бороться с выпавшими осадками. По его словам, на улицы муниципалитета вывели больше 60 единиц техники.
«На улицы округа выведено более 60 единиц техники. Ручную расчистку отрабатывают порядка 160 человек. Сначала сотрудники расчищают основные дороги и тротуары, автобусные остановки и подходы к пешеходным переходам. Потом второстепенные проезды и дворы. Прошу жителей с понимаем отнестись к работе коммунальных служб – работу проводим поэтапно», — написал он.
Напомним, 27 ноября из-за обильных осадков на дорогах образовался коллапс.

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#дороги
#сотрудники
#коммунальные службы
#максим красноцветов
#пушкинский округ
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В подмосковной Кашире состоялся концерт «Мамино сердце»
27 ноября 2023, 17:24

Фото: администрация городского округа Кашира

26 ноября в Каширском краеведческом музее прошёл праздничный концерт «Мамино сердце» в честь Дня матери.
На концерте гостям рассказали об истории появления праздника в России, о его символах – плюшевом мишке и незабудке, а также о других интересных фактах.

Ведущие поздравили всех мам, присутствовавших в зале.  Юные артисты студии «Новые голоса» культурно-досугового центра «Родина» и ансамбля «Журавушка» (руководитель Марина Гвоздякова) декламировали трогательные стихи и исполнили песни о маме и бабушке. На празднике царила теплая и душевная атмосфера.

Ранее в Кашире сотрудники Госавтоинспекции встретились со школьниками. В рамках социального раунда «Засветись» и в преддверии школьных каникул инспектор по пропаганде БДД отдела Госавтоинспекции городского округа Кашира, капитан полиции Анна Силаева и отряд ЮИД «Автостоп» провели тематические информационно-разъяснительные беседы со школьниками.

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#день матери
#новости
#праздник
#дети
#мать
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Психотерапевт Попова перечислила основные проблемы современных подростков
27 ноября 2023, 17:19

Фото: istockphoto.com/Valeriy_G

Психотерапевт Светлана Попова поделилась своим практическим опытом и рассказала, что в основном подростки с родителями обращаются с запросами, которые условно можно разделить на три группы.
Первая группа – подростки, которые любят жизнь, но пытаются разобраться в себе, своих чувствах и эмоциях, отношениях с окружающими.  По её словам, это самая маленькая группа.

Вторая группа – уставшие подростки, которые устали от всего, ничего не хотят и ничем не интересуются, ненавидят окружающих, имеют плохи отношения с семьёй и постоянно хотят спать.

Третья группа – подростки-манипуляторы.

«Их запросы примерно таковы: как сделать так, чтобы мне родители разрешили дольше играть в игры; что мне сделать, чтобы я мог управлять своими сверстниками; как мне сделать так, чтобы мальчик, который мне нравится, влюбился в меня; как мне надо повести себя с родителями, чтобы они купили мне гаджет», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Попова.

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#психолог
#подростки
#родители
#отношения
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Глава ГО Пушкинский: На зиму закуплено порядка 1 450 тонн противогололёдных материалов
Горокруг Пушкинский закупил порядка 1 450 тонн противогололёдных материалов
27 ноября 2023, 17:19

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова

Городской округ Пушкинский закупил порядка 1 450 тонн противогололёдных материалов. Об этом глава муниципалитета Максим Красноцветов написал в своём телеграм-канале.
Глава городского округа Пушкинский проверил работу автобазы МКУ «Софрино», где хранятся материалы и оборудование, необходимые для содержания территорий. Всего, по его словам, у учреждения в автопарке хранится 35 единиц техники. На его обслуживание приходится два посёлка, микрорайон и 13 небольших населённых пунктов.
«МКУ обслуживает территории рабочий посёлок Софрино, дачный посёлок Зеленоградский, микрорайон Софрино-1 и близлежащие деревни, входящие в границы поселения, таких насчитывается 13 населённых пунктов. Хочу сказать, что предприятие готово к зиме, проведены все необходимые плановые работы», — отметил он.
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#предприятие
#оборудование
#пушкинский округ
#зима
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В Московской области восстановили неработающие линии освещения на дорогах
27 ноября 2023, 16:52

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Подмосковье восстановили более 60 неработающих линий освещения. Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Неработающее освещение было восстановлено в 20 городских округах на федеральных, региональных и муниципальных дорогах.

«Для снижения аварийности в тёмное время суток в комплекс работ входит в том числе и контроль за существующими линиями освещения – на данный момент восстановлена работа более 60 неработающих линий<…>», – объяснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Освещение появилось на участках Ярославского шоссе, Горьковского шоссе, трассы А-107, Носовихинского шоссе, Волоколамского шоссе, Дзержинского шоссе, Симферопольского шоссе и Фряновского шоссе.

Кроме этого,  появилось освещениена муниципальных дорогах в Воскресенске, в Щёлкове, Люберцах, Ногинске, и Лобне.

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#подмосковье
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В России начнут выпускать Hyundai и Kia под китайским брендом GAC
27 ноября 2023, 16:43

Фото: iStock/Traimak_Ivan

Уже в декабре компания AGR, приближенная к дилерскому холдингу «Авилон», в собственности которой находится бывший завод Volkswagen в Калуге, заключит сделку по покупке замороженного предприятия по выпуску машин Hyundai и Kia в Санкт-Петербурге и уже в январе возобновить производство автомобилей. Об этом пишет Telegram-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на собственные источники.
AGR будет производить автомобили Hyundai и Kia при партнерстве с китайским концерном GAC под его брендом. Формально выпускаемые автомобили не будут иметь отношения к корейскому концерну. При этом в будущем станет возможной и крупноузловая сборка китайских машин. Однако первые полтора года на заводе будут выпускать именно корейские авто.

За это время планируется произвести 70 тысяч машин, именно на такое число машин есть все необходимые комплектующие. Сейчас они хранятся на улице под пленкой. Уточняется, что сотрудники на заводе будут трудиться в одну смену.

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#цены
#уход
#рф
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Студенты из Волоколамска стали призерами открытого регионального конкурса
27 ноября 2023, 16:32

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Волоколамские студенты стали призерами в открытом региональном конкурсе профессионального мастерства. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
В онлайн-формате прошел конкурс профессионального мастерства «Начало пути в специальности» среди студентов, обучающихся по специальности «Технология молока и молочных продуктов», «Технология продуктов питания животного происхождения».

В конкурсе приняли участие студенты шести учебных заведений СПО из Воронежской, Омской, Московской областей, а также Удмуртии, Башкортостана и Алтайского края.

Участники проходили онлайн-тестирование и также делали презентации на тему «Производство и продвижение молочных продуктов на рынке».

По итогам испытаний победителем стала Наталья Климина из волоколамского аграрного техникума «Холмогорка». Серебряными призерами стали Данила Князев из волоколамского аграрного техникума «Холмогорка» и Дарья Ермоленко из «Россошанского колледжа мясной и молочной промышленности», а на третьем месте расположилась Ярослава Синякова из «Омского техникума  мясной и молочной промышленности».

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#онлайн
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В Кремле отреагировали на передачу золота скифов Украине
Песков: Скифское золото принадлежит Крыму и должно находится там
27 ноября 2023, 16:32

Фото: istock / Svetl

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами заявил, что скифское золото принадлежит Крыму. Об этом пишет РИА Новости.

«Оно принадлежит Крыму. Должно быть там», — отметил Песков.
Напомним, 27 ноября, таможня Украины сообщила, что «грузовик с 2694 кг культурных ценностей», известных под общим названием «скифское золото», отправился на территорию Киево-Печерской лавры.

Коллекция скифского золота, которая содержит уникальные артефакты, находилась в Нидерландах с 2014 года. В июне этого года верховный суд Нидерландов постановил передать золото Киеву.

Ситуацию также прокомментировал глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его мнению, коллекции, которую украла Украина из музея Крыма с помощью западных стран, не светит ничего хорошего. 

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Вильфанд: Шторм в Крыму был самым мощным за всю историю наблюдений
27 ноября 2023, 16:30

Фото: istockphoto/Phillip Greissel

На полуостров Крым минувшей ночью обрушился самый мощный шторм за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Старожилы не припомнят таких волн и ураганного ветра, порывы которого достигали 40 метров в секунду. Была повреждена часть электросетей, без света оставались до 1,9 миллиона человек, передает РИА Новости. В отдельных районах региона из-за непогоды был введен режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время известно о четырех погибших в результате шторма в Крыму и Краснодарском крае. Понедельник объявлен в Крыму нерабочим днем из-за разгула стихии.

Роман Вильфанд рассказал, что этот шторм напоминает ураган в Балаклаве во время Крымской войны в 1854 году. Тогда серьезные повреждения получила флотилия коалиции европейских стран, воевавших против России, затонули более 30 кораблей. Однако метеорологические наблюдения тогда еще не велись, уточнил главный синоптик страны.

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