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В UFC пошутили, что команда Нурмагомедова может полностью захватить США

Глава UFC Уайт: команда Нурмагомедова может захватить США
30 ноября 2023, 14:52
Фото: iStock/wellesenterprises

Фото: iStock/wellesenterprises

Глава UFC Дана Уайт заявил, что в команда бойца ММА Хабиба Нурмагомедова может полностью захватить США, так как там растет поколение трусливых мужчин, передает Full Send Podcast.
«Команда Хабиба может приехать из Дагестана и полностью захватить США. Потому что наше поколение состоит из трусливых идиотов. Посмотрите и сравните их с молодежью из других стран - из стран Ближнего Востока, из России, из Дагестана», - заявил Уайт.

По его словам, американская молодежь сильно отличается от молодежи других стран. Уайт подчеркнул, что американцы совсем по-другому воспитаны, и мужчины становятся все женственнее.


В октябре текущего года экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов объявил в социальных сетях о том, что он навсегда порвал с миром смешанных единоборств (ММА). Напомним, Хабиб Нурмагомедов является непобежденным чемпионом UFC в легком весе. Он признавался лучшим в рейтинге как в своем весе, так и в общем списке бойцов, независимо от весовой категории. На профессиональном уровне Хабиб провел 29 боев и во всех одержал победы.

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#сша
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#мужчины
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Сексолог Варра назвала три главные проблемы пар в постели
30 ноября 2023, 15:46

Фото: IStock/stefanamer

Психолог-сексолог Юлия Варра назвала три проблемы, на которые пары чаще всего жалуются на приемах у специалистов. Об этом она рассказала в беседе с «Радио 1».
Чаще всего пары обращаются за помощью к сексологу из-за разной половой конституции. Людям с сильной половой конституцией секса хочется много и часто — возможно и несколько раз в день, а люди со слабой половой конституцией могут не заниматься сексом на протяжении нескольких месяцев.
«Если у человека сильная или очень сильная половая конституция, то себе в партнёры он чаще всего выбирает человека со слабой половой конституцией. В популяции примерно 70 процентов людей со средней половой конституцией, а очень сильная и очень слабая как правило редка, и эти люди выбирают друг друга, чтобы дать детям самое лучшее, то есть чтобы родить детей, которые будут находиться в средней половой конституции», — отметила специалист.
Так же часто пары жалуются на несовпадение интересов в постели. Из-за этого страдают отношения.
«Жалуются на несовпадение эротических триггеров. Например, мужчина хочет анальный секс, а девушка не даёт, или её нужен куннилингус, а он никак», — добавила Варра.
Нередко пары обращаются к специалисту, когда секс пропадает из-за конфликтов. Сексолог подчеркнула, что такие пары прибегают к помощи, находясь на стадии развода.
«Часто наблюдается так называемая итальянская забастовка, когда один из партнёров обиделся, но не говорит об этом, а просто отказывает другому в сексе. И бывает, что приходит пара, у которой секса не было три года или пять лет, а сейчас на стадии развода», — сказала психолог.
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#секс
#психолог
#конституция
#мужчина
#отношения
#девушка
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Учёный Абунин объяснил причины предстоящей мощной магнитной бури
30 ноября 2023, 15:38

Фото: istockphoto.com/Elen11

Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин заявил, что предстоящая магнитная буря, ожидающаяся 1 декабря, вызвана выбросами солнечной плазмы.
«Основной пик будет 1 декабря. Связано это с тем, что 27 ноября были зарегистрированы выбросы солнечной плазмы, четыре из которых начали распространяться в сторону Земли. 28 ноября была зарегистрирована вспышка на Солнце, сопровождающаяся быстрым и большим выбросом в сторону Земли. К нам от Солнца направляется серия событий, которые в виде сгустков плазмы солнечного вещества должны провзаимодействовать и сделать общее событие», — прокомментировал в беседе с RT Абунин.

Такое геомагнитное явление можно будет наблюдать в течение нескольких дней.

Он добавил, что, по оценкам специалистов, 4-5 декабря может ощущаться ещё одна геомагнитная нестабильность.

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#солнце
#земля
#магнитные бури
#космос
#наука
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Мужчина хотел найти вторую любовницу, но увидел первую на сайте знакомств и разочаровался
The Sun: Мужчина нашел на сайте знакомств свою любовницу и разочаровался
30 ноября 2023, 15:33

Фото: istock / Tero Vesalainen

Мужчина хотел завести вторую любовницу, но в итоге сам столкнулся с эмоциональными, физическими страданиями и предательством. Он написал письмо с рассказом секс-коучу Дейдре Сандерс, пишет издание The Sun.
Мужчина признался, что познакомился с любовницей во время пандемии ковида: он работал врачом в больнице, а его будущая любовница приводила туда маму на процедуры. Между ними вспыхнула страсть и они стали часто видеться. Жена мужчины не знала о романе на стороне. 

«Однажды вечером мне было грустно, поскольку моя возлюбленная была занята. Я зашел в интернет, чтобы поискать кого-то еще. На сайте для случайного секса я увидел свою любовницу. В анкете она указала, что ищет «легкого развлечения», — пожаловался читатель. 
А позже вдобавок выяснилось, что подруга заразила его инфекцией, передающейся половым путем. Теперь мужчина страдает от проблем со здоровьем и чувства предательства, несмотря на то, что сам предавал.  

Сандерс ответила на письмо и сказала, что в этой ситуации сочувствия заслуживает только жена автора письма. Она посоветовала мужчине позаботиться о ее здоровье, ведь возможно теперь у нее тоже есть ЗППП.

Она также порекомендовала мужчине наладить отношения в браке и по необходимости обратиться к семейному психологу.

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#секс
#врач
#развлечения
#мужчины
#мужчина
#отношения
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Инвестор Сидоров объяснил распространение льготной ипотеки на Арктическую зону
30 ноября 2023, 15:23

Фото: istockphoto.com/EvdokiMari

Частный инвестор Фёдор Сидоров объяснил, что распространение льготной ипотеки на Арктическую зону связано с тем, что в этом регионе не самые простые условия жизни, а привлечение людей на эти территории важно, так как там находится много добывающих предприятий.
Он напомнил, что в арктическую зону входят частично Мурманская область, Республика Карелия, Архангельская область, Республика Коми, Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО, Красноярский край, Республика Саха-Якутия и Чукотский АО.

«Для того, чтобы улучшить условия жизни людей на этих территориях, закрепить здесь рабочий потенциал предлагается распространить льготную ипотеку под 2%. При текущем уровне среднерыночных ставок и при льготных ставках по госпрограммам новые условия ипотеки будут для людей привлекательны. Это реальный механизм, чтобы решить проблему оттока населения с этих территорий, улучшить ситуации с демографией и рабочими кадрами в регионах севера России», — заявил в беседе с RT Сидоров.

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#север
#арктика
#ипотека
#льготная ипотека
#россия
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В 2024 году к газу подключат 42 населённых пункта Можайского городского округа
30 ноября 2023, 15:18

Фото: Мособлгаз

В программу газификации на следующий год внесены 42 населённых пункта Можайского городского округа. Мособлгаз планирует работы на период с января по декабрь 2024-го, сообщили в ведомстве. Там уточнили, что к концу будущего года газом смогут пользоваться жильцы 336 домов муниципалитета.
Социальная газификация – президентский проект, который стал бессрочным. Программа позволяет бесплатно подвести газ к участку в деревнях, посёлках и городах, где уже есть газопроводы.
 
Так, в деревне Аксаново газом обеспечат 54 дома, в деревне Фомкино – 16. В деревне Павлищево получить доступ к голубому топливу смогут 28 домов.
 
Дома, где ещё нет газа, подключат к газопроводам в деревнях Красноиншино, Артёмки, Знаменка, Поминово, Утицы, Бородино, Шевардино, Фалилеево, Горячкино, Игумново, Мышкино, Власово, посёлках Ворошилово и Леспромхоз.
 
Информацию обо всех объектах можно узнать на сайте Мособлгаза.

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#мособлгаз
#газификация
#социальная газификация
#можайск
#подмосковье
#московская область
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Депутат Нилов заявил о важности предупреждающей маркировки энергетиков
30 ноября 2023, 15:09

Фото: istockphoto.com/Stockah

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что обязательная маркировка энергетических напитков с надписями об их вреде крайне важна, а её текст должен быть понятен и разборчив.
«Мы предлагаем закрепить законодательно площадь и предупреждение о вреде для здоровья напитка. Речь идёт о рекомендациях и категорических противопоказаниях к его употреблению несовершеннолетними, кормящими, беременными, лицами с хроническими заболеваниями. Любой покупатель должен понимать, что он платит не только рублём, но и здоровьем. Каждый пусть делает выбор сам, наша задача — предупредить», — прокомментировал в беседе с RT Нилов.

Ранее врач-эксперт Ольга Уланкина заявляла, что энергетики могут повышать артериальное давление, учащать сердцебиение, а также формировать зависимость.

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#предупреждение
#товар
#напитки
#маркировка
#закон
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Журналисты показали красноярский дом Шойгу, в котором он жил в конце 80-х
30 ноября 2023, 15:05

Фото: kremlin.ru

Журналисты показали дом главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в центре Красноярска, в котором он жил с семьёй в конце 80-х годов, кадры публикует NGS24.RU.
10-этажный многоквартирный дом располагается на улице Урицкого рядом с Центральным парком в центре Красноярска. 

Он был построен в конце 70-х годов по заказу крайкома Коммунистической партии Советского Союза (КПСС). Квартиры в новостройке раздали советским партийным деятелям, в том числе, своё жильё в элитном доме получил и 34-летний Сергей Шойгу, который в тот момент занимал должность инспектора Красноярского крайкома КПСС.

Бывший сосед Шойгу рассказал, что он был очень выдержанным и скромным человеком. При этом, по его словам, сейчас в доме проживают люди совсем другого уровня.

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#сергей шойгу
#квартира
#минобороны рф
#красноярский край
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Политолог Орлов: В отмене взыскания за опоздание из-за погоды есть зерно истины
30 ноября 2023, 14:55

Фото: istockphoto.com/coffeekai

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов нашёл в идее отменить дисциплинарные взыскания для сотрудников за опоздание на работу из-за погодных форс-мажоров разумное зерно.
«Работодателю уместно закрыть глаза на опоздания работников, произошедшие из-за внезапных изменений погодных условий, особенно если речь идёт о таких природных явлениях, как наводнения, ураганы и прочие стихийные бедствия», — прокомментировал в беседе с RT Орлов.

Однако, отметил он, не стоит вводить такие опоздания в систему, а лучше чётко различать опоздания из-за серьёзных погодных явлений, таких, как, например, «чёрная метель», и из-за обычных осадков, таких, как, например, обычный дождь или снегопад.

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В Хабаровском крае впервые за полвека заметили пятнистого оленя
30 ноября 2023, 14:54

Фото: istockphoto/Alberto Carrera

В Большехехцирском заповеднике в Хабаровском крае в первый раз за 60 лет был замечен пятнистый олень.
Кадры фотоловушки опубликовали на странице учреждения во «ВКонтакте». Со слов специалистов, это очень редкое для заповедника событие. Пятнистые олени не задерживается надолго в лесах Хабаровского края. Причина заключается в устойчивом снежном покрове. 

«Эти животные зимой питаются опавшими листьями деревьев, но не могут добывать их из-под снега, как другие копытные», — говорит замдиректора в области охраны окружающей среды Дмитрий Гранкин.

Недавно в заповедной зоне обнаружили диких кабанов, рысь, изюбрей, косуль, а также зайцев, лисиц, осоеда. Люди успели увидеть и семейство бурых медведей.

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#животные
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