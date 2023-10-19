В Украине одобрили законопроект о запрете канонической УПЦ в стране

Фото: istock / Tashka
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Украины. Об этом в своем телеграм-канале рассказал депутат парламента Ярослав Железняк.
«Законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, принят в первом чтении», — написал народный депутат.По словам парламентария, «за» запрет УПЦ на территории Украины проголосовали 267 народных депутатов. «Против» — 15. Данный законопроект позволит через суд запретить деятельность Украинской православной церкви в стране.
Ранее Патриарх Кирилл заявил, что ядерное оружие в СССР появилось по Божьему промыслу. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
Читайте также:
Психолог Польгун объяснила истоки трудоголизма
Аналитик Кусков объяснил, почему данные россиян постоянно утекают, и что с этим делать
РАН и МГУ: Россияне начинают ощущать себя старыми в среднем в 70,7 года
Алина Юрчак