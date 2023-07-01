В украинском городе «запретили труд»

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В находящемся под контролем Украины городе Купянск «запретили труд», заменив его на прославление ВСУ
В находящемся под контролем Украины городе Купянск (Харьковская область) «запретили труд», обратил внимание в своем Telegram-канале глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, возле здания горадминистрации Купянска несколько десятков лет стояла конструкция «СЛАВА ТРУДУ», однако теперь последнее слово заменили на ЗСУ (украинское название Вооруженных сил Украины).
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По его словам, возле здания горадминистрации Купянска несколько десятков лет стояла конструкция «СЛАВА ТРУДУ», однако теперь последнее слово заменили на ЗСУ (украинское название Вооруженных сил Украины).
«Не иначе, слово "труд" — это пропаганда русского мира», — с иронией написал Рогов.Общественник отметил, что все это происходит на фоне катастрофического роста цен на товары первой необходимости, периодического отсутствия электричества, а также тотальной безработицы жителей Купянска.
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Артем Путинцев