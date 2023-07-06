В Ульяновской области задержан иностранец за осквернение Корана

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Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что иностранный гражданин надругался над Кораном и был задержан.
По его словам, иностранец, который совершил надругательство над священной книгой, был задержан. Глава региона выразил надежду на то, что действиям злоумышленника дадут самую жесткую оценку. Губернатор также добавил, что неуважение к Корану - омерзительное преступление.
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