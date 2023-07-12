В Университете приемных родителей учатся больше 7 тысяч человек

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
«В регионе реализуются проекты для людей, которые хотят взять в свою семью приемного ребенка. Одна из таких программ — Университет приемных родителей. Для нас важно, что в регионе растет число тех, кто готов помочь детям обрести семью», — сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
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