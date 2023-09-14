В усадьбе Захарово к 225-летию Пушкина обустроят новые дорожки

Фото: администрация Одинцовского г. о.
В парке музея-усадьбы Захарово обустроят более 6,5 кв м пешеходных дорожек. Об этом заявил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, который проверил обустройство дорожек. Работы проводят в рамках подготовки к 225-летию со дня рождения русского поэта Александра Пушкина, которое приходится на 2024 год.
«Делаем новые дорожки с геотекстилем, подушкой-основанием, слоем гравия и верхним покрытием из гранитного отсева. Работы стартовали в июне. До конца года планируем выполнить первый этап благоустройства. Парк очень популярный. Здесь гуляют жители, бегают спортсмены, проводят свободное время дачники. Поэтому в проекте важно предусмотреть освещение, лавочки и станции для отдыха», – подчеркнул Иванов.В усадьбе Захарово у своей бабушки Марии Алексеевны Ганнибал юный поэт проводил лето с 1805 по 1810 годы. Сейчас усадьба и парк – одни из главных достопримечательностей Подмосковья.
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Лора Луганская