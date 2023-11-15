В Вашингтоне тысячи активистов собрались на произраильской акции

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В Вашингтоне неподалеку от Капитолия собрались несколько тысяч человек на акцию в поддержку Израиля. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что мероприятие проходило при усиленных мерах безопасности. Людей досматривали сотрудники полиции, а часть территории была ограждена забором.
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