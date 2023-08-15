В Великих Луках установили памятник Сталину

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«Люди выразили желание каждый день, приходя на работу, видеть памятник Иосифу Сталину», — подчеркнул режиссер Паршиков.
Напомним, ранее 21 июля в Наро-Фоминском городском округе Московской области прошла торжественная церемония открытия первого в мире международного памятника «Дети Донбасса – Дети России». В «Детском парке Наро-Фоминска», совсем рядом с «Аллеей героев», на каменном пьедестале установили памятный монумент погибшим детям Донбасса.
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