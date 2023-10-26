В Великобритании нашли средство для борьбы с нашествием клопов за 55 рублей

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Хорошей эффективностью в борьбе с постельными клопами обладает масло кровавого апельсина.
Издание Mirror пишет, что в масле есть органические соединения, которые обладают инсектицидными свойствами. Средство проникает в экзоскелет клопа, а потом обезвоживает его.
Также эксперты советуют лавандовое масло. Его нужно распылять в помещениях, разбрызгивать на мебель, одежду. Именно за неё паразиты цепляются, чтобы переместиться.
Полезно в борьбе с клопами и масло чайного дерева. Но лучше его распылять прямо на насекомых, а не на одежду или мебель.
Ранее сообщалось, что в Сочи туристы начали жаловаться на клопов-«вонючек», которые заполонили город. Насекомые вызывают недовольство туристов, пишет портал Sochi1.ru. Жители Сочи называют мраморных клопов вонючками. Насекомые пролезают в помещения сквозь узкие щели и прячутся в одежде, оставляя неприятное впечатление у туристов.
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Также эксперты советуют лавандовое масло. Его нужно распылять в помещениях, разбрызгивать на мебель, одежду. Именно за неё паразиты цепляются, чтобы переместиться.
Ранее сообщалось, что в Сочи туристы начали жаловаться на клопов-«вонючек», которые заполонили город. Насекомые вызывают недовольство туристов, пишет портал Sochi1.ru. Жители Сочи называют мраморных клопов вонючками. Насекомые пролезают в помещения сквозь узкие щели и прячутся в одежде, оставляя неприятное впечатление у туристов.
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Мария Фирсова