В Великобритании признались в бессилии против российских ракет

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«Хотя Великобритания располагает радарами раннего предупреждения, способными предупредить об атаке крылатыми или баллистическими ракетами, у нее нет ракет-перехватчиков, способных что-либо предпринять в этом случае», - прокомментировал ситуацию Кроуфорд.
По словам офицера, европейские страны начали создавать своеобразные «щит» из средств противовоздушной обороны, чтобы защититься от атак российских ракет. Однако, Лондон такими средствами пока не располагает, отметил эксперт.
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