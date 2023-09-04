В Великобритании родилась свиноносая змея с двумя головами

В этом году 12–14 сентября в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» состоится международная выставка и форум по управлению отходами, природоохранным технологиям, экологии и возобновляемой энергетике «ВэйстТэк» и международная выставка и форум технологий и оборудования для коммунальной и промышленной водоподготовки, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод «ЭкваТэк–2023».