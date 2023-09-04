В Великобритании родилась свиноносая змея с двумя головами

Фото: istockphoto/Kalina Ravutsova
Свиноносая змея с двумя головами появилась на свет в зоомагазине Exeter Exotics в Великобритании.
UPI пишет, что змеёныш вылупился из яйца самостоятельно, без посторонней помощи. Двухголовой рептилии уже 5 недель. Она прекрасно се6я чувствует и уже пробует еду. Одна из её голов с аппетитом ест сардины. Вторая тоже интересуется пищей, но у неё более узкое горло, которое позволяет глотать только мелкие кусочки.
Свиноносая носатая змея считается неядовитой змеёй из семейства ужеобразных. Она обитает на юго-западе Канады, на западе США и на северо-западе Мексики.
Вид характеризуется длиной от 60 до 80 см, массивным туловищем и сравнительно маленькой головой с клювовидным щитком на конце морды. Змея активна днём и питается лягушками, саламандрами, ящерицами, мелкими змеями, птицами и крупными насекомыми. Самки яйцекладущие откладывают от 4 до 23 яиц.
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«Когда правая голова ест, левая делает жевательные движения. Это выглядит странно», — сказал работник магазина.
Вид характеризуется длиной от 60 до 80 см, массивным туловищем и сравнительно маленькой головой с клювовидным щитком на конце морды. Змея активна днём и питается лягушками, саламандрами, ящерицами, мелкими змеями, птицами и крупными насекомыми. Самки яйцекладущие откладывают от 4 до 23 яиц.
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Мария Фирсова